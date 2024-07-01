GAC не станет платить компенсацию россиянину, чуть не сгоревшему в своей машине
Внедорожник марки GAC, загоревшийся на трассе М12 в мае. Обложка © SHOT ПРОВЕРКИ
Китайский производитель автомобилей GAC завершил расследование "огненного" инцидента со своим кроссовером на трассе М12. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, компания не станет выплачивать пострадавшему компенсацию. Там заявили, что возгорание произошло не по их вине, а сама машина была собрана качественно.
Экспертиза не выявила никаких признаков производственного дефекта ни в автомобиле, ни в его компонентах. Источником пожара называется "посторонний предмет", который застрял в районе каталитического нейтрализатора — одной из самых нагреваемых частей машины. Сам внедорожник был оформлен в лизинг на юридическое лицо. В GAC заявили телеграм-каналу, что все вопросы владельцу стоит задавать страховой компании.
Напомним, в мае кроссовер марки GAC загорелся прямо на трассе М12. Водитель чуть не сгорел и получил серьёзные ожоги, так как его ремень безопасности заклинило. Сам производитель признал факт пожара и начал расследование.