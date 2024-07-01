GAC не станет платить компенсацию россиянину, чуть не сгоревшему в своей машине

Китайский производитель автомобилей GAC завершил расследование "огненного" инцидента со своим кроссовером на трассе М12. По данным SHOT ПРОВЕРКИ , компания не станет выплачивать пострадавшему компенсацию. Там заявили, что возгорание произошло не по их вине, а сама машина была собрана качественно.

Экспертиза не выявила никаких признаков производственного дефекта ни в автомобиле, ни в его компонентах. Источником пожара называется "посторонний предмет", который застрял в районе каталитического нейтрализатора — одной из самых нагреваемых частей машины. Сам внедорожник был оформлен в лизинг на юридическое лицо. В GAC заявили телеграм-каналу, что все вопросы владельцу стоит задавать страховой компании.