Стало известно, почему в Саратове загорелся китайский внедорожник. Без проделок природы не обошлось
Причиной возгорания китайского авто GAC GS5 в Саратове стало птичье гнездо
Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на автомагистрали в Саратове из-за гнезда, которое под капотом свили птицы. Дело в том, что авто принадлежит юридическому лицу, и оно много времени провело на стоянке, пока его никто не использовал. Птицы присмотрелись к покинутой машине и решили, что теперь она будет их новым домом.
Птичье гнездо загорелось внутри автомобиля. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Как сообщает "SHOT Проверка", пернатые свили гнездо под капотом автомобиля, получив солидную жилплощадь от китайского автомобильного завода. Когда машину вновь завели, прутья птичьего жилища нагрелись о блок двигателя внутреннего сгорания, после чего в их доме случился пожар.
Представители GAC отметили, что все их автомобили проходят тщательную проверку перед тем, как попасть в автосалон, однако необходимо визуально осматривать авто, если оно долго стояло на стоянке и никем не использовалось.
Однако возгорание может случиться и по ряду других причин, поэтому необходимо внимательно относиться к содержанию автомобиля. Ранее автоэксперт назвал причины, по которым китайское авто может загореться с водителем внутри. Такие инциденты случаются крайне редко, но забывать о них не стоит, чтобы самому не столкнуться с ними.
Telegram / SHOT ПРОВЕРКА