Стало известно, почему в Саратове загорелся китайский внедорожник. Без проделок природы не обошлось

Китайский внедорожник GAC GS5 загорелся на автомагистрали в Саратове из-за гнезда, которое под капотом свили птицы. Дело в том, что авто принадлежит юридическому лицу, и оно много времени провело на стоянке, пока его никто не использовал. Птицы присмотрелись к покинутой машине и решили, что теперь она будет их новым домом.

Птичье гнездо загорелось внутри автомобиля. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает "SHOT Проверка", пернатые свили гнездо под капотом автомобиля, получив солидную жилплощадь от китайского автомобильного завода. Когда машину вновь завели, прутья птичьего жилища нагрелись о блок двигателя внутреннего сгорания, после чего в их доме случился пожар.

Представители GAC отметили, что все их автомобили проходят тщательную проверку перед тем, как попасть в автосалон, однако необходимо визуально осматривать авто, если оно долго стояло на стоянке и никем не использовалось.