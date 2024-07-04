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4 июля, 13:57

Пять пожарных получили тепловой удар при тушении возгорания в Подмосковье в +34

Пять сотрудников МЧС получили тепловой удар, пока тушили пожар в Подмосковье при жаре в +34. У них повысилось давление, появились слабость и головокружение. Об этом сообщает Mash.

Пожар в Подмосковье. Видео © Telegram / МЧС России

Огонь в городском поселении Новоивановское распространился на 1600 квадратов. Сначала пламенем охватило склад, а потом его языки перекинулись на соседние дома. Сгорело само хранилище, два частных домовладения и фасад соседнего торгового центра.

Когда пожар локализовали, пятеро огнеборцев сообщили, что неважно себя чувствуют. У них было повышено давление, а также появилась вялость с головокружением. Врачи постановили, что это тепловой удар, однако в больницу пока никто из них не отправился.

Всего при тушении пожара было задействовано 80 специалистов и 45 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС.

Крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцове
Крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцове

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что всю неделю в столице и столичном регионе будет держаться супержаркая погода. По его словам, температура воздуха ночью в некоторых местах будет достигать 25 градусов тепла, что с трудом переносит человеческий организм.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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