Крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцове

Крупный пожар разгорелся в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания в посёлке Новоивановская достигла уже 1,1 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.

Крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцово. Видео © Telegram / Новоивановское Life

"Горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра", — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в посёлке Новоивановская. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

В данный момент в тушении пожара задействованы около 60 специалистов и 15 единиц техники. Как отметили в МЧС, силы и средства наращиваются. Возгорание сначала произошло на складе, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.