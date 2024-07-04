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4 июля, 12:24

Крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцове

Пожар в посёлке Новоивановская. Обложка © Telegram / Новоивановское Life

Пожар в посёлке Новоивановская. Обложка © Telegram / Новоивановское Life

Крупный пожар разгорелся в подмосковном Одинцове. Площадь возгорания в посёлке Новоивановская достигла уже 1,1 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС.

Крупный пожар разгорелся в посёлке Новоивановская в подмосковном Одинцово. Видео © Telegram / Новоивановское Life

"Горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра", — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в посёлке Новоивановская. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

Пожар в посёлке Новоивановская. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области

В данный момент в тушении пожара задействованы около 60 специалистов и 15 единиц техники. Как отметили в МЧС, силы и средства наращиваются. Возгорание сначала произошло на складе, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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А ранее пожар произошёл в Москве на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Там полыхала постройка рядом с храмом. Огонь быстро перекинулся на деревья.

Николь Вербер
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