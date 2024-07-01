В Москве на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы произошёл пожар

На территории московской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском произошёл пожар. По данным SHOT, более получаса назад очевидцы увидели густой чёрный дым, который валит с места.

По предварительным данным, полыхает постройка рядом с храмом. Огонь уже перекинулся на деревья. Пока данных о пострадавших нет. На место отправились специалисты МЧС.