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1 июля, 18:05

В Москве на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы произошёл пожар

На территории московской церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском произошёл пожар. По данным SHOT, более получаса назад очевидцы увидели густой чёрный дым, который валит с места.

В Москве на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы произошёл пожар. Видео © Telegram / SHOT

По предварительным данным, полыхает постройка рядом с храмом. Огонь уже перекинулся на деревья. Пока данных о пострадавших нет. На место отправились специалисты МЧС.

Едкое пламя окутало квартиру в 16-этажном доме на севере Москвы
Едкое пламя окутало квартиру в 16-этажном доме на севере Москвы

Ранее Life.ru писал о пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе. Огонь охватил 40 квадратных метров. Погибло пять человек. Трое жильцов были спасены, десять эвакуированы. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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