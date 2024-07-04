Аномальная жара в Москве 4 июля побила 70-летний рекорд
Синоптик Леус: 4 июля стал самым жарким днём в Москве с 1949 года
Лето в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nekrasov Eugene
Температура в Москве 4 июля поднялась до +33,1 градуса, что сделало этот день самым жарким с начала лета, а также за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ, проводящихся с 1949 года. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своём телеграм-канале.
"Прогноз по столице был +32...+34 градуса. К 15 часам утреннее отставание в три градуса солнце с лёгкостью съело и температура превысила вчерашний показатель, составив +33,1 градуса. Теперь 4 июля 2024 года в Москве — самый тёплый день с начала года. И это самое тёплое 4 июля за время проведения наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года", — подметил метеоролог.
По его словам, до температурного рекорда остаётся всего-то 0,6 градуса, однако воздух продолжает нагреваться. Специалист добавил, что грозы подойдут к столице ближе к вечеру.
Жара продолжает испытывать на прочность жителей Москвы. Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе москвичам придётся столкнуться с аномальной жарой и зноем. По его словам, 5 июля температура воздуха будет достигать 34 градусов.