Лето круглый год: 6 лайфхаков от жителей южных стран, как спастись от жары

После долгой зимы так хочется лета. Но, когда температура поднимается выше 25 градусов, находиться на улице, а тем более дома, становится невыносимо. На помощь, конечно же, приходят кондиционеры. Но что делать тем, у кого нет "охладителя" или нужно идти на улицу? Жители некоторых стран вовсе не знают, что такое зима или холод, они живут в постоянной жаре. Южане спокойно переносят такую погоду и даже умудряются работать на солнцепёке. Можно подумать, что они просто привыкли к своему климату. Конечно, не без этого, но всё же они пользуются специальными лайфхаками, чтобы не "поджариться" при высоких температурах. Life.ru подготовил подборку самых лучших советов от жителей южных стран, которые помогут спастись от жары.

Лайфхак из Индии

В Индии люди вешают в домах влажные шторы, чтобы не запускать горячий воздух. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alisha Vasudev

Давний индийский лайфхак, которым пользовались до появления кондиционеров, — мокрые шторы. Да-да, до такого додумались именно индусы. По традиции во всех домах этой страны принято вешать шторы на окна и двери. В особенно жаркое время ткань сбрызгивали водой, чтобы она становилась влажной и горячий воздух, проходя через неё, остывал. Удивительно, но многие возвращаются к такому способу охлаждения помещений из-за высоких цен на электроэнергию и неэкологичности кондиционеров. Так что если вы остались в доме без чудо-техники, то скорее мочите ткань и завешивайте все входы и выходы.

Лайфхак из Мьянмы

Мьянма — это небольшое государство в Юго-Восточной Азии. Уже на протяжении 2000 лет жители этой страны изготавливают особенный крем, защищающий от солнца. Он выглядит как светло-жёлтая паста. Делают мазь из коры местных деревьев, а называют её танака. Это средство прекрасно спасает кожу от агрессивных солнечных лучей. Помимо того, паста имеет ещё и охлаждающий эффект, что очень приятно в жаркую погоду.

Лайфхак с Кубы

Если на улице высокая влажность, то лучше не пить много жидкости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kamira

Летом всегда хочется пить, однако если вы оказались в стране с повышенной влажностью, то лучше этого не делать. Жители Кубы прекрасно знают: чем больше выпил, тем сильнее вспотел. Поэтому перед выходом на улицу можно максимум смочить рот водой, чтобы потом жажда не стала ещё сильнее. А вот в странах с сухим воздухом пить нужно чаще, чтобы не столкнуться с обезвоживанием.

Лайфхак из Пакистана и Бангладеш

В Пакистане, Бангладеш и других странах Юго-Восточной Азии местное население не выходит из дома без охлаждающих полотенец. Их можно накидывать на плечи, наматывать на голову или на любые другие части тела. Раньше ткань просто смачивали водой, но в наши дни появились специальные охлаждающие полотенца, которые изготавливаются по современным технологиям и не нуждаются в воде.

Лайфхак из Саудовской Аравии и ОАЭ

Мужчины в Саудовской Аравии круглый год ходят в белой одежде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sam Nord

В пустыне солнце самое безжалостное, поэтому в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах не понаслышке знают, что такое жара. Местные жители круглый год ходят в светлой, предпочтительно белой одежде. Как известно, чёрный цвет притягивает солнце и быстрее нагревается, а белый, наоборот, отталкивает.

Помимо цвета, важно, чтобы вещь была просторной и не прилегала к телу, также рекомендуется носить одежду только из натуральных материалов, ведь в них кожа дышит. Удивительно, но в большей степени в светлом ходят мужчины, а традиционным цветом женского костюма считается чёрный. Интересно, как бедным дамам не жарко в таких нарядах?

Лайфхак из Японии

У нас принято доставать зонтики, когда идёт дождь, а в Японии — когда светит солнце. Дело в том, что японцы очень боятся загореть, поэтому стараются прятаться от солнечных лучей. У них считается, что бледная кожа — это признак богатства. Зонтики всегда изготавливают из натуральных материалов, которые не нагреваются. Таким образом, температура тела, находящегося в тени, снижается примерно на пять градусов. Так что если вы не любите мазаться кремами, то советуем носить с собой маленький зонтик.