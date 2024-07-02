Лучший перекус летом: Эти 7 продуктов помогут пережить жару и охладиться

Правильное питание в жару играет важную роль в поддержании здоровья и комфорта. Важно во время зноя не только употреблять больше жидкости, но и следить за тем, что отправляется к вам в рот. Например, употребление в жару тяжёлой и жирной пищи может вызвать дискомфорт и тяжесть. Также не стоит в жаркую погоду налегать на кофеин и алкоголь — они способствуют обезвоживанию организма. Так какие продукты можно и нужно есть летом, чтобы спастись от жары и не навредить себе?

1. Свежие овощи

Что можно есть летом из овощей? Фото © Freepik / stocking

Фрукты и овощи содержат много воды, витаминов, минералов и антиоксидантов. Они помогают увлажнить организм, поддерживают иммунитет и обеспечивают необходимые питательные вещества. Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, болгарский перец, сельдерей — вот ваше спасение в жаркую погоду.

2. Зелень и салат

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и салат, богата витаминами, минералами и клетчаткой. Они помогают укрепить иммунитет и поддерживают здоровье организма. А также не нагрузят организм во время зноя.

3. Ягоды

Спасение от жары: 7 продуктов, которые можно есть в жару. Фото © Freepik

Клубника, малина, черника содержат антиоксиданты и витамины, которые помогают защищать клетки организма от воздействия свободных радикалов. Не только поднимут настроение, но и не позволят организму докатиться до обезвоживания.

4. Огурцы

Отдельного внимания достойны огурцы. Этот овощ содержит много воды, благодаря чему способен увлажнить организм. Плоды также богаты витаминами и минералами.

5. Кокосовая вода

Кокосовая вода богата электролитами, такими как калий, натрий и магний. В свою очередь, эти вещества помогают поддерживать гидратацию организма.

6. Рыба

Жирная рыба и морепродукты — лучший перекус в жару. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Для мяса в жару на вашей тарелке места нет, а вот рыба быть должна, особенно жирные сорта морских жителей. В них содержатся омега-3 жирные кислоты, а эти вещества благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Поскольку жара, как мы знаем, это нагрузка на организм.

7. Морепродукты