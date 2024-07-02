Кето, кефирная интервальная: Врач раскрыла пользу и вред пяти популярных диет

Многие когда-то сидели на диете, но не все знают, что они бывают очень вредны. Да и не все диеты могут подходить конкретному человеку. Какая из современных диетических систем наиболее эффективна, рассказала заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева.

Так, главная суть кето-диеты — потреблять много жиров и мало углеводов. Часто в таких системах запрещается есть фрукты, ягоды, сахар, хлеб, макароны, каши, картофель, бобовые. Приверженцы данной диеты рекомендуют отдать предпочтение жирному мясу, жирной рыбе, также разрешены яйца, орехи, авокадо, во многие блюда рекомендуется добавлять масло. Утверждается, что будет похудение на 500–1000 граммов в неделю.

"Для кето-диеты существует много противопоказаний, такой вариант питания подходит не каждому человеку. Вместо неё можно использовать "кето-лайт" — облегчённый вариант диеты, который позволяет постепенно ограничивать потребление углеводов", — отметила врач в беседе с РИАМО.

При этом кефирная диета рассчитана на семь дней, в которые главным блюдом будет кефир, к нему можно добавлять куриную грудку, яблоки, варёные яйца, творог, овощные салаты. Впрочем, самые строгие варианты диеты предполагают употребление лишь кефира.

"Если в диете присутствуют все вышеперечисленные продукты, то это уже не кефирная диета, а обычная низкоуглеводная диета. Я положительно отношусь к такому типу питания. А вот монодиеты, которые включают только кефир в течение семи дней, я оцениваю негативно, потому что в этот период человек не получает достаточного количества витаминов и минералов", — считает Пигарева.

Овощная диета предполагает употребление только тушёных или свежих овощей. Врач считает, что при такой диете будет сильный недостаток железа и других веществ в организме. Вместе с тем диета на боннском супе предполагает употребление только данного низкокалорийного блюда. Диетолог отметила, что "сидеть" на одном только супе — плохая идея, а вот добавить его в здоровый рацион рекомендуется.

Интервальная диета подразумевает питание в промежуток 6/8/10 часов, а всё оставшееся время суток не есть. Эксперт рекомендует прибегать к такому питанию только после полного медицинского обследования. Для людей с проблемами ЖКТ она может быть очень опасна из-за недостатка веществ. Помимо того, при интервальной диете повышается уровень холестерина. Людям с сахарным диабетом, нервной анорексией или нервной булимией строго запрещена эта диета.