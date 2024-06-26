Врач раскрыла обратную сторону фруктовой диеты

Есть мнение, что фрукты являются низкокалорийной заменой сладкому, но это не так. Большие порции фруктов в рационе могут привести к набору веса, предупреждает доктор медицинских наук, диетолог и нутрициолог Марият Мухина в беседе RuNews24.ru.

Во фруктах содержится много сахара и углеводов, особенно их много в сухофруктах. Не стоит наедаться ими на ночь, так как при ночном переваривании плод равноценен сладкой конфете, призвала доктор.

"Что касается свежих фруктов, то в 100 г бананов, например, содержится 21 г углеводов, или четыре чайные ложки сахара. В 100 г малины сахара поменьше, но всё же есть около полутора чайных ложек. Наименее калорийны киви, груша, зелёные яблоки, апельсин, грейпфрут. Лучше воздержаться от персиков, винограда, гранатов", — рассказала врач.

Эксперт заключила, что в сутки нельзя есть более 200 граммов фруктов и ягод, это примерно две горсти ягод или пара персиков.