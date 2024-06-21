Диетолог рассказала, как есть любимые макароны с пользой для здоровья

Макароны — очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и снабдить соусами, чтобы получилась паста. Но во многих случаях этот продукт сложно назвать полезной едой. О том, как это исправить, рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.

Важнее всего обратить внимание на состав макарон: они не всегда состоят из муки и воды, порой в них могут замешать и различные добавки в виде шпината, чернил, красного перца и так далее. На этикетке также всегда указано, из муки какого сорта сделаны изделия. Самые полезные — из твёрдых сортов пшеницы. В качестве соуса лучше выбрать томатный: он придаёт макаронам деликатный вкус, а сами помидоры содержат много липикона, который защищает нашу кожу от облучения. Также не стоит перебарщивать и с сыром.

"Сыра нужно немного, до 40 граммов. Такое блюдо будет максимально полезным, сытным, безопасным и местами лечебным", — отметила эксперт, её слова приводит сайт MK.ru.

При этом не стоит забывать о том, что полезные макароны могут испортить жирные сливочные и сырные соусы.