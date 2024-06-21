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21 июня, 12:56

Диетолог рассказала, как есть любимые макароны с пользой для здоровья

Диетолог Залетова: Полезные макароны можно испортить жирным сливочным соусом

Макароны с томатами. Обложка © Freepik / timolina

Макароны с томатами. Обложка © Freepik / timolina

Макароны — очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и снабдить соусами, чтобы получилась паста. Но во многих случаях этот продукт сложно назвать полезной едой. О том, как это исправить, рассказала врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.

Важнее всего обратить внимание на состав макарон: они не всегда состоят из муки и воды, порой в них могут замешать и различные добавки в виде шпината, чернил, красного перца и так далее. На этикетке также всегда указано, из муки какого сорта сделаны изделия. Самые полезные — из твёрдых сортов пшеницы. В качестве соуса лучше выбрать томатный: он придаёт макаронам деликатный вкус, а сами помидоры содержат много липикона, который защищает нашу кожу от облучения. Также не стоит перебарщивать и с сыром.

"Сыра нужно немного, до 40 граммов. Такое блюдо будет максимально полезным, сытным, безопасным и местами лечебным", — отметила эксперт, её слова приводит сайт MK.ru.

При этом не стоит забывать о том, что полезные макароны могут испортить жирные сливочные и сырные соусы.

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Ранее Life писал о том, что и в ресторанах фастфуда можно поесть без вреда для здоровья. Для этого следует заменять сладкие газированные напитки чаем или кофе, а блюда выбирать с низким содержанием углеводов.

Нигина Азамова
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