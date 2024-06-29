Врач рассказала, почему вес продолжает расти даже на строгой диете
Эндокринолог Атаманова: На фоне голодания замедляется обмен веществ
Когда человек сидит на строгой диете и ограничивает себя в еде, вес может продолжать набираться. Это может происходить либо из-за замедления обмена веществ на фоне голода, либо из-за неправильного подбора продуктов питания. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.
"Я ничего не ем, а вес набирается" — это одна из самых частых жалоб на приёме у диетолога. Люди часто винят в этом гормоны, но это лишь 5% случаев. Чаще всего это связано с питанием и образом жизни", — цитирует эксперта "Газета.Ru".
По словам специалиста, есть два варианта развития событий: пациент потребляет на самом деле больше калорий и не осознаёт этого или совсем голодает. В первом случае некоторые люди не осознают, что, к примеру, кружка кофе с сиропом — это уже 300 ккал. Также многих вводят в заблуждение продукты с надписью "Правильное питание". Важно изучать составы и считать калории, чтобы получить дефицит, говорит специалист.
Во втором случае пациент очень сильно ограничивает себя в еде, поэтому метаболизм может замедляться. Жёсткая диета, как говорит Атаманова, заставляет организм думать, что он умирает. По этой причине обмен веществ притормаживается. Чтобы вес снижался, следует вести дневник питания, питаться сбалансированно, работать с уровнем стресса и наладить режим сна, советует эксперт. Также нужно пить необходимое для организма количество воды.
Ранее врач назвала две диеты, которые способны защитить организм от двух страшных болезней — диабета и рака. Специалист также перечислила напитки, которые благотворно влияют на здоровье во время диет. А ещё эксперт развеяла миф о пользе фруктовых диет. Их эффективность и полезность преувеличены, считает доктор.