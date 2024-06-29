Врач рассказала, почему вес продолжает расти даже на строгой диете

Когда человек сидит на строгой диете и ограничивает себя в еде, вес может продолжать набираться. Это может происходить либо из-за замедления обмена веществ на фоне голода, либо из-за неправильного подбора продуктов питания. Об этом рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

"Я ничего не ем, а вес набирается" — это одна из самых частых жалоб на приёме у диетолога. Люди часто винят в этом гормоны, но это лишь 5% случаев. Чаще всего это связано с питанием и образом жизни", — цитирует эксперта "Газета.Ru".

По словам специалиста, есть два варианта развития событий: пациент потребляет на самом деле больше калорий и не осознаёт этого или совсем голодает. В первом случае некоторые люди не осознают, что, к примеру, кружка кофе с сиропом — это уже 300 ккал. Также многих вводят в заблуждение продукты с надписью "Правильное питание". Важно изучать составы и считать калории, чтобы получить дефицит, говорит специалист.