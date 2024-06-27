Врач развеяла миф об эффективности любимого способа экстренно похудеть перед отпуском

На сегодняшний день не существует никаких научных доказательств эффективности разгрузочных дней и интервального голодания для похудения. Врач – эндокринолог-диетолог Ольга Чухачева рассказала "Газете.Ru", что подобные методы не способны оказать детокс-эффекта на организм.

По словам специалиста, разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков — подобных терминов в принципе не существует в медицине. В норме с выведением всего ненужного отлично способны справиться почки, печень, лёгкие и кишечник.

"Кроме того, голодание или слишком выраженный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью, запорами", — рассказала Чухачева.

Более того, у разгрузочных дней есть обратный эффект: после длительного ограничения калорийности в рационе человек склонен к перееданию — и вес может вернуться. Врач советует заменить вышеуказанные методики на сбалансированное питание с дефицитом калорий — когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает её потребление.