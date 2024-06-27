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27 июня, 13:59

Врач развеяла миф об эффективности любимого способа экстренно похудеть перед отпуском

Диетолог Чухачева: Разгрузочные дни помогут в период похудения

Разгрузочные дни не обладают эффективностью в период похудения. Обложка © freepik.com / freepic-diller

Разгрузочные дни не обладают эффективностью в период похудения. Обложка © freepik.com / freepic-diller

На сегодняшний день не существует никаких научных доказательств эффективности разгрузочных дней и интервального голодания для похудения. Врач – эндокринолог-диетолог Ольга Чухачева рассказала "Газете.Ru", что подобные методы не способны оказать детокс-эффекта на организм.

По словам специалиста, разгрузочные дни и голодания не приводят к расщеплению и выведению шлаков — подобных терминов в принципе не существует в медицине. В норме с выведением всего ненужного отлично способны справиться почки, печень, лёгкие и кишечник.

Диетолог раскрыла чудо-способ похудения на еде из фастфуда
Диетолог раскрыла чудо-способ похудения на еде из фастфуда

"Кроме того, голодание или слишком выраженный дефицит калорий часто сопровождаются слабостью, головокружением, бессонницей, тошнотой, головной болью, запорами", — рассказала Чухачева.

Более того, у разгрузочных дней есть обратный эффект: после длительного ограничения калорийности в рационе человек склонен к перееданию — и вес может вернуться. Врач советует заменить вышеуказанные методики на сбалансированное питание с дефицитом калорий — когда мы едим регулярно и полноценно, но расход энергии превышает её потребление.

Ранее Life.ru рассказал про необходимые анализы, которые нужно сдать перед тем, как идти в спортзал и садиться на диету. Подобрать диету и физические упражнения для эффективного снижения массы — недостаточно.

Наталья Афонина
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