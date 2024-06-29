Как не согрешить в Петров пост 2024: Что можно есть и как себя вести Каждый год у православных верующих есть важные посты, которых они придерживаются. Летом один из них — Петров пост. Чтобы случайно не согрешить в этот период, нужно знать определённые правила: что нельзя делать, чем следует питаться и за что молиться. 29 июня, 12:00 Как правильно вести себя в Петров пост 2024 и что нельзя есть до 12 июля. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Вера прежде всего прививает сдержанность, выносливость и умение отказываться от мирских благ. Во время поста Бог проверяет, готов ли человек пожертвовать своим комфортом ради религии. Кто-то постится с удовольствием, а кому-то это даётся с большим трудом. Есть и те, кто решает впервые попробовать и в какой-то степени проверить себя на прочность. Если есть желание, то самое время начинать, ведь совсем скоро Петров пост! Life.ru рассказал, когда начинается пост Петра в 2024 году, что едят и что ни в коем случае нельзя делать.

Какого числа начинается и заканчивается Петров пост в 2024 году

По традиции Петров пост начинается через семь дней после Троицы. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В этом году пост Петра и Павла начнётся в первый день июля, который, кстати, будет и первым днём недели. Каждый раз пост начинается строго в понедельник, через неделю после праздника святой Троицы, который отмечается только в воскресенье. Интересно, что длиться Петров пост может по-разному: от 8 до 42 дней, но заканчивается всегда 12 июля. Это связано с тем, что у церковных праздников не всегда чётко установлены даты.

Так, например, у Пасхи тоже нет определённой даты, но именно от неё зависит длительность этого поста. Троица празднуется через 50 дней после Пасхи, а пост, соответственно, через семь дней после Троицы, вот и получается, что даты могут быть абсолютно разнообразные. Таким образом, начало Петрова поста приходится на 1 июля, а окончание на 12 июля.

Что едят в Петров пост — календарь питания

Пост Петра и Павла считается нестрогим, постящимся даже можно пить вино. Фото © Frepik / mdjaff

Пост Петра и Павла с 1 по 12 июля считается абсолютно нестрогим. В некоторые дни даже разрешается пить вино и есть рыбу. Морские создания — один из символов святых, потому что они слывут покровителями всех моряков и рыболовов. На протяжении всех одиннадцати дней под запретом находятся мясо и молочная пища. Тем не менее у каждого дня во время поста есть своё "меню", которого стоит придерживаться.

Петров пост: что есть 1 и 8 июля — понедельник

В первый день поста и на восьмой священнослужители рекомендуют отказаться практически от всех съестных радостей. В рационе должна быть горячая пища без масла. Преимущественно стоит обратить внимание на крупы.

Что можно есть 2 и 9 июля — вторник

По вторникам можно есть рыбу, а в остальную пищу разрешается добавлять растительное масло. А вот сливочное как молочный продукт под запретом до 12 июля.

Петров пост 2024: запреты на 3 и 10 июля — среда

В среду лучше отказаться даже от горячей пищи и придерживаться сухоядения. То есть в этот день можно есть хлеб, фрукты, овощи, зелень. Также разрешается пить компоты.

Что нельзя есть 4 и 11 июля — четверг поста Петра

Петров пост в 2024 году: что едят в пост и запреты по дням недели. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

По четвергам, как и по вторникам, дозволяется есть рыбу. Конечно, важно помнить, что во время поста, даже нестрогого, не стоит есть слишком много.

Что можно есть в пост Петра 5 и 12 июля — пятница

Несмотря на то что 5 и 12 июля — это один и тот же день недели, меню будет разное. 5 июля нужно опять придерживаться сухоядения, как по средам. А вот 12 июля отмечается церковный праздник, посвящённый святым Петру и Павлу, поэтому в этот день можно будет поесть рыбу и выпить немного вина.

Петров пост: что есть 6 и 7 июля — суббота и воскресенье

В выходные, как и в церковные праздники, позволяется есть рыбу и пить вино. Помним, что всё должно быть в меру. Не стоит выпивать больше одного бокала.

Традиции и правила поста Петра 2024

Начало Петрова поста в 2024 году приходится на 1 июля. Фото © Freepik

Когда начинается Петров пост, нельзя делать ряд вещей: заниматься рукоделием, стричься, ссориться с близкими и даже с чужими людьми. В этот период запрещается унывать и грустить, ведь так можно навлечь на себя неприятности. Церковь рекомендует внимательно изучать традиции, чтобы по незнанию не согрешить.

Также в период поста Петра и Павла принято печь пироги с рыбой, но их делают не каждый день, а только в день памяти святых. В 2024 году он будет 8 июля, в этот день вспоминают святых Петра и Февронию. До 12 июля в квартире нужно провести генеральную уборку, чтобы встретить окончание поста в чистом доме.

Можно ли играть свадьбу на Петров пост

Лучше не играть свадьбу во время поста Петра и Павла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы собираетесь венчаться, то во время поста это сделать не получится. В загсе вам, конечно, не откажут в регистрации, но жениться в эти дни считается плохой приметой, которая принесёт ссоры и скандалы в семейную жизнь. Также на свадьбе принято накрывать праздничный стол, а если вы с близкими поститесь, то сделать это будет непросто. Поэтому при выборе даты церемонии лучше заранее посмотреть, не выпадает ли этот день на пост или церковный праздник.

Что нужно читать в пост и кому молиться в пост Петра и Павла

Во время поста следует читать духовную литературу. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Самым лучшим занятием во время поста будет чтение, особенно церковной литературы. По традиции за время поста Петра принято прочитывать Евангелие, а также можно почитать Ветхий Завет. Если у вас нет времени, чтобы проводить его за книгой, то постарайтесь несколько раз в день читать небольшие молитвы, они помогут укрепить веру и силу духа и облегчить тяготы поста.

Церковные правила и традиции придуманы не просто так. На протяжении многих веков люди держат посты, молятся и ходят в церковь. Вера всегда помогает и исцеляет, главное не проявлять к ней халатность и делать всё правильно. Ранее Lufе.ru рассказал о церковных праздниках, которые будут в июле 2024 года.

Авторы Дана Третьякова