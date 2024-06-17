Отмечают Пасху и носят крестик: 5 православных звёзд Голливуда
Вера всегда играла важную роль в жизни людей — она помогает идти вперёд, когда трудно, даёт надежду и прививает человеку определённые правила. Очень важно помнить о своих корнях и религии, ведь это то, что подарено при рождении.
Православие — одно из крупнейших христианских течений, которое имеет древние корни и тесно связано с историей Византии и Руси. Эта вера уделяет большое внимание молитве, посту и духовному развитию. Православные верующие живут по всему миру, придерживаются традиций и обрядов, которые помогают им поддерживать связь с Богом. Вот и среди американских знаменитостей можно найти тех, кто когда-то уехал с исторической родины, но остался верен православию или же, наоборот, предпочёл эту религию другой, придя к ней. Мы расскажем о пяти православных зарубежных знаменитостях.
Актёр Том Хэнск
Оказалось, что актёр Том Хэнкс был православным верующим. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello
Известный голливудский актёр Том Хэнск не родился в православной семье и не был крещён в детстве. Решение покреститься и сменить западное христианство на восточное Том принял уже в осознанном возрасте, и связано это решение было с женитьбой на актрисе Рите Уилсон. Девушка имеет болгарско-греческие корни и всегда была приверженкой родной веры — вот и мужа подтянула!
Актриса Нина Добрев
Нина Добрев отмечает православные праздники. Фото © ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL
Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев родилась в Болгарии. Казалось бы, она запросто могла забыть о своих корнях, ведь в два годика девочку увезли жить в Канаду. Однако её семья оставалась рядом и всегда напоминала малышке о том, что они — православные. Нина выросла, стала известной актрисой, но религию не сменила, она также продолжает отмечать православные праздники, особенно — свои именины.
Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон тоже православная
Дженнифер Энистон тоже православная, но православная гречанка. Фото © ТАСС / АР / Richard Shotwell
Дженнифер Энистон — наполовину гречанка, её отец Янис родился на острове Крит, а все члены его семьи были православными верующими. Любовь к вере Янис прививал Дженнифер с юных лет, поэтому сейчас звезду нередко можно увидеть в церкви. Также в СМИ часто появляется информация о её огромных пожертвованиях православным храмам.
Мила Йовович
Актриса Мила Йовович не только говорит по-русски, но и придерживается православной веры. Фото © ТАСС / АР / Vianney Le Caer
По рождению актриса Мила Йовович является православной христианкой. Звезда часто говорит о том, что ей может быть хорошо в любой церкви, "где будут присутствовать любовь и одухотворение". Свою вторую дочку Мила решила крестить в Спасо-Преображенском храме Русской православной церкви в Лос-Анджелесе. При крещении девочки дали имя Дарья, а в быту в Америке её называют Дэшиел. Несмотря на то что актриса много лет живёт в США, она до сих пор не забывает о своих корнях и вере и даже приучает к православным традициям своих детей.
Джеймс Белуши
Актёр Джеймс Белуши часто приходит помолиться в православную церковь. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello
Актёр Джеймс Белуши родился в Чикаго, но по национальности он албанец. Его родители всегда исповедовали восточное христианство и привили любовь к вере и Джеймсу. Сейчас знаменитость нередко можно встретить в Сербской православной церкви, куда, кстати, он приходит со всей своей семьёй.
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ТАСС / АР / Jordan Strauss, Chris Pizzello, Vianney Le Caer