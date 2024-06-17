ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 16:06

Отмечают Пасху и носят крестик: 5 православных звёзд Голливуда

Вера всегда играла важную роль в жизни людей — она помогает идти вперёд, когда трудно, даёт надежду и прививает человеку определённые правила. Очень важно помнить о своих корнях и религии, ведь это то, что подарено при рождении.

Православие — одно из крупнейших христианских течений, которое имеет древние корни и тесно связано с историей Византии и Руси. Эта вера уделяет большое внимание молитве, посту и духовному развитию. Православные верующие живут по всему миру, придерживаются традиций и обрядов, которые помогают им поддерживать связь с Богом. Вот и среди американских знаменитостей можно найти тех, кто когда-то уехал с исторической родины, но остался верен православию или же, наоборот, предпочёл эту религию другой, придя к ней. Мы расскажем о пяти православных зарубежных знаменитостях.

Актёр Том Хэнск

Оказалось, что актёр Том Хэнкс был православным верующим. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Оказалось, что актёр Том Хэнкс был православным верующим. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Известный голливудский актёр Том Хэнск не родился в православной семье и не был крещён в детстве. Решение покреститься и сменить западное христианство на восточное Том принял уже в осознанном возрасте, и связано это решение было с женитьбой на актрисе Рите Уилсон. Девушка имеет болгарско-греческие корни и всегда была приверженкой родной веры — вот и мужа подтянула!

Актриса Нина Добрев

Нина Добрев отмечает православные праздники. Фото © ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Нина Добрев отмечает православные праздники. Фото © ТАСС / ЕРА / SARAH YENESEL

Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев родилась в Болгарии. Казалось бы, она запросто могла забыть о своих корнях, ведь в два годика девочку увезли жить в Канаду. Однако её семья оставалась рядом и всегда напоминала малышке о том, что они — православные. Нина выросла, стала известной актрисой, но религию не сменила, она также продолжает отмечать православные праздники, особенно — свои именины.

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон тоже православная

Дженнифер Энистон тоже православная, но православная гречанка. Фото © ТАСС / АР / Richard Shotwell

Дженнифер Энистон тоже православная, но православная гречанка. Фото © ТАСС / АР / Richard Shotwell

Дженнифер Энистон — наполовину гречанка, её отец Янис родился на острове Крит, а все члены его семьи были православными верующими. Любовь к вере Янис прививал Дженнифер с юных лет, поэтому сейчас звезду нередко можно увидеть в церкви. Также в СМИ часто появляется информация о её огромных пожертвованиях православным храмам.

Мила Йовович

Актриса Мила Йовович не только говорит по-русски, но и придерживается православной веры. Фото © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

Актриса Мила Йовович не только говорит по-русски, но и придерживается православной веры. Фото © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

По рождению актриса Мила Йовович является православной христианкой. Звезда часто говорит о том, что ей может быть хорошо в любой церкви, "где будут присутствовать любовь и одухотворение". Свою вторую дочку Мила решила крестить в Спасо-Преображенском храме Русской православной церкви в Лос-Анджелесе. При крещении девочки дали имя Дарья, а в быту в Америке её называют Дэшиел. Несмотря на то что актриса много лет живёт в США, она до сих пор не забывает о своих корнях и вере и даже приучает к православным традициям своих детей.

Джеймс Белуши

Актёр Джеймс Белуши часто приходит помолиться в православную церковь. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Актёр Джеймс Белуши часто приходит помолиться в православную церковь. Фото © ТАСС / АР / Chris Pizzello

Актёр Джеймс Белуши родился в Чикаго, но по национальности он албанец. Его родители всегда исповедовали восточное христианство и привили любовь к вере и Джеймсу. Сейчас знаменитость нередко можно встретить в Сербской православной церкви, куда, кстати, он приходит со всей своей семьёй.

Не всегда важно, где живёт человек, важно, где живёт его душа. Даже известные люди, находящиеся за тысячи километров от исторической родины, не стесняются напоминать себе и окружающим о том, кто они и во что верят. Ранее Life.ru рассказал о грешниках отечественного шоубиза, нарушивших верность своим любимым.

Самые громкие разводы: Звёздные браки, которые не пережили 2024 год
Самые громкие разводы: Звёздные браки, которые не пережили 2024 год
Обложка ©

ТАСС / АР / Jordan Strauss, Chris Pizzello, Vianney Le Caer

Дана Третьякова
  • Wow
  • православие
  • Знаменитости
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров