Если вам нравится "Постучись в мою дверь": Горячие новинки турецких сериалов – 2024 "Чёрную любовь" давно пересмотрели два раза, а реплики из "Зимородка" знаете наизусть, поэтому сейчас ломаете голову, а какой новый турецкий сериал посмотреть? Мы здесь, чтобы предложить вам несколько турецких новинок, которые становятся всё популярнее в 2024 году. 17 июня, 15:30 Интересные турецкие сериалы, которые выходят в 2024 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Как часто вы сталкиваетесь с феноменом, что, заинтересовавшись каким-то направлением, хочется смотреть его больше и больше. В последнее время особой популярностью пользуются турецкие сериалы, смотреть которые — одно удовольствие. Там и неожиданные сюжетные повороты, и красавчики-актёры, и драма, и любовь. Но какие новинки турецких сериалов стоит посмотреть в 2024 году?

Турецкий сериал "Чужие секреты"

Турецкий сериал "Чужие секреты" — про что? Фото "Чужие секреты", режиссёр Эдже Эрдек, сценаристы Ülkü Akkoyunlu и др. / Kinopoisk

Первый сезон этого классного турецкого сериала онлайн посмотреть можно было весь в 2023 году. Но продюсеры заметили ажиотаж к картине, поэтому убедили продлить "Чужие секреты" на второй сезон, который выпустят как раз в 2024 году! Но чем этот турецкий сериал зацепил зрителей?

Турецкий сериал "Чужие секреты" — это остросюжетный детектив. В центре повествования кризис отношений прислуги и богатых людей, первые со временем начинают загадочно погибать. Не секрет, что для многих влиятельных "шишек" жизнь таких низкосортных людей ничего не стоит. Теперь репортёру Кахраману и детективу придётся откопать истину. Но какие скелеты в шкафу они найдут ещё?

Новинка–2024 — турецкий сериал "Дикий"

Стоит ли смотреть новый турецкий сериал "Дикий"? Фото "Дикий", режиссёры Чагатай Тосун, Филиз Адигузел, сценаристы Али Эрдживан и др. / Kinopoisk

Если любите посмотреть "Мужское и женское", то рассказ про выживающего на улице паренька точно придётся вам по вкусу. В сюжете этого турецкого сериала, смотреть онлайн который можно будет уже в 2024 году, придётся смотреть со слезами на глазах. Тут вам и вся правда о жизни на улицах Стамбула, и бандитские "тёрки", и, конечно, любовная драма. Запасайтесь платочками!

Какой турецкий сериал посмотреть? "Кровавые цветы"

Новинки турецких сериалов – 2024: "Кровавые цветы". Фото "Кровавые цветы", режиссёры Ömer Baykul и др., сценаристы Burak Acar и др. / Kinopoisk

Новинка среди турецких сериалов, которая точно заслуживает вашего внимания, называется "Кровавые цветы". Если вам нравится распутывать клубки интриг, запоминать слова и действия героев, а также выстраивать в голове логические цепочки повествования, эта мыльная опера придётся вам по душе. К тому же турецкий сериал снят в добрых традициях шекспировских Ромео и Джульетты: их семьи друг друга ненавидят, а вот герои влюбились. Какие страсти будут закипать в сериале "Кровавые цветы"? Смотрите внимательно и не проморгайте важные детали.

Новый турецкий сериал "Ветреный холм"

Смотреть турецкий сериал "Ветреный холм" онлайн получится уже в 2024 году. Фото "Ветреный холм", режиссёр Ömer Baykul / Kinopoisk

Для поклонников знаменитых турецких сериалов "Чёрная любовь" и "Постучись в мою дверь" в 2024 году выходит новинка под названием "Ветреный холм". Сюжет представляет собой сборник самых любимых клише мыльных опер: главный герой, весь такой обиженный, решает отомстить, но влюбляется в девушку из семьи, которой хочет испортить жизнь (совершенно случайно, конечно). Поэтому этот турецкий сериал должен захватить с первой серии всех поклонниц Кемаля и Серкана. Кстати, а вы ещё не проходили наш тест, который определит, кто из турецких красавчиков подходит вам в половинки?

Авторы Елизавета Терешкова