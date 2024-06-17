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17 июня, 16:01

Банальная зависть: Продюсер объяснил причину скандала между Басковым и Бузовой

Продюсер Дворцов: Басков скандалит с Бузовой из-за обычной зависти к её успеху

Николай Басков и Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov, buzova86

Николай Басков и Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikolaibaskov, buzova86

Конфликт между российским певцом Николаем Басковым и телеведущей Ольгой Бузовой, музыкальные концерты которой пользуются большой популярностью в нашей стране, вызван исключительно завистью артиста к успешной конкурентке. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов.

Скандал между Бузовой и Басковым случился на состоявшейся недавно Премии Муз-ТВ – 2024, ведущим которой и стал Басков. На правах "хозяина" сцены он высмеял наряд телеведущей, на что она посоветовала ему иногда молчать, а не озвучивать с микрофоном у рта всё, что приходит в голову. Певец решил продолжить конфликт и намекнул, что пение Бузовой похоже на крики козы. А ещё он прошёлся по исполнительнице Мари Краймбрери и фигуристке Алине Загитовой.

Дворцов считает, что такое поведение Баскова не красит. По его мнению, если у певца есть к Бузовой личная неприязнь, он мог бы выразить ей своё неудовольствие непублично.

"Шутка в сторону Ольги Баскова явно не красит. Я считаю, унижать даму — это неуважение себя в первую очередь. Зачем это было делать? Ещё и публично? Если ты хочешь ей что-то сказать, высказать своё нелицеприятное мнение, подойди за кулисами, скажи ей в лицо это там, вне камер, зрителей. Зачем опускать так человека прилюдно? А она правильно сделала, что ответила", поделился Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Собеседник портала добавил, что на самом деле Басков мог преследовать вполне прагматичную цель: пропиариться с помощью более популярной артистки. Как ни крути, а сейчас в российском шоу-бизнесе Басков — звезда далеко не первой величины, тогда как Бузова, вне сомнения, — номер один.

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"Оля молодая, сексуальная, шикарная. Как певица, как проект она сейчас лидирует в российском шоу-бизнесе, является номером один. Это факт. У Коли Баскова банальная зависть, конкуренция", — подытожил Дворцов.

Напомним, Премия Муз-ТВ – 2024 прошла 14 июня, и без других казусов на ней не обошлось. Ранее Life.ru рассказывал, что Алина Загитова свалилась с помоста во время участия в выступлении певицы Люси Чеботиной. Сотрудники сцены не среагировали вовремя и не поймали упавшую фигуристку. К счастью, обошлось без вреда здоровью спортсменки.

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Зато на мероприятии блистал Григорий Лепс в сопровождении молоденькой спутницы, которую он практически назвал невестой. А певица Лолита появилась на премии в откровенном мини-платье и призналась, что ей пришлось отказаться ради него от жареной картошки и черешни.

Юрий Лысенко
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