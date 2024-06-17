Банальная зависть: Продюсер объяснил причину скандала между Басковым и Бузовой

Конфликт между российским певцом Николаем Басковым и телеведущей Ольгой Бузовой, музыкальные концерты которой пользуются большой популярностью в нашей стране, вызван исключительно завистью артиста к успешной конкурентке. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов.

Скандал между Бузовой и Басковым случился на состоявшейся недавно Премии Муз-ТВ – 2024, ведущим которой и стал Басков. На правах "хозяина" сцены он высмеял наряд телеведущей, на что она посоветовала ему иногда молчать, а не озвучивать с микрофоном у рта всё, что приходит в голову. Певец решил продолжить конфликт и намекнул, что пение Бузовой похоже на крики козы. А ещё он прошёлся по исполнительнице Мари Краймбрери и фигуристке Алине Загитовой.

Дворцов считает, что такое поведение Баскова не красит. По его мнению, если у певца есть к Бузовой личная неприязнь, он мог бы выразить ей своё неудовольствие непублично.

"Шутка в сторону Ольги Баскова явно не красит. Я считаю, унижать даму — это неуважение себя в первую очередь. Зачем это было делать? Ещё и публично? Если ты хочешь ей что-то сказать, высказать своё нелицеприятное мнение, подойди за кулисами, скажи ей в лицо это там, вне камер, зрителей. Зачем опускать так человека прилюдно? А она правильно сделала, что ответила", — поделился Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Собеседник портала добавил, что на самом деле Басков мог преследовать вполне прагматичную цель: пропиариться с помощью более популярной артистки. Как ни крути, а сейчас в российском шоу-бизнесе Басков — звезда далеко не первой величины, тогда как Бузова, вне сомнения, — номер один.

"Оля молодая, сексуальная, шикарная. Как певица, как проект она сейчас лидирует в российском шоу-бизнесе, является номером один. Это факт. У Коли Баскова банальная зависть, конкуренция", — подытожил Дворцов.