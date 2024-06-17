"Играется после развода": Сваха раскрыла, перерастёт ли пиар-роман Лепса с нимфеткой во что-то большее

Роман 61-летнего Григория Лепса с 18-летней начинающей певицей Авророй наверняка является банальным пиаром. Об этом заявила профессиональная сваха Анна Осипова в интервью порталу "Страсти". По её словам, российские звёзды любят создать интригу на ровном месте и пустить "пыль в глаза". Более того, эксперт не исключает, что love story Лепса с юным дарованием может быть проплачена её родителями.

Для самого народного артиста РФ такой пиар тоже может быть выгоден, считает сваха.