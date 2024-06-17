"Играется после развода": Сваха раскрыла, перерастёт ли пиар-роман Лепса с нимфеткой во что-то большее
Сваха Осипова не верит в отношения Григория Лепса с 18-летней Авророй
Роман 61-летнего Григория Лепса с 18-летней начинающей певицей Авророй наверняка является банальным пиаром. Об этом заявила профессиональная сваха Анна Осипова в интервью порталу "Страсти". По её словам, российские звёзды любят создать интригу на ровном месте и пустить "пыль в глаза". Более того, эксперт не исключает, что love story Лепса с юным дарованием может быть проплачена её родителями.
Для самого народного артиста РФ такой пиар тоже может быть выгоден, считает сваха.
"Лепс "играется" после развода. Как всем понятно, назад его никто не принял, а заводить что-то новое и серьёзное нет ни сил, ни желания. А что-то лёгкое, воздушное, молодое и смотрящее на него с искренним обожанием — почему нет?" — рассуждает Осипова.
Ранее Life.ru рассказывал о том, кто же такая 18-летняя Аврора, которая стала избранницей Лепса, и показывал, как девушка выглядит в обычной жизни. Также мы сообщали о том, при каких обстоятельствах юная возлюбленная певца получила предложение руки и сердца.
ТАСС / Сергей Карпухин