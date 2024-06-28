Православные праздники в июле: церковный календарь 2024 года

В июле в церковном календаре нет ни одного праздника, посвящённого жизни Христа. Но это не значит, что для православных этот месяц менее значим, чем другие. В июле христиане отмечают два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День памяти святых апостолов Петра и Павла. Кроме того, на второй летний месяц приходится народно-христианский праздник — День святых Петра и Февронии.