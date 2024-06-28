Православные праздники в июле: церковный календарь 2024 года
В июле отмечается 94 православных церковных праздника. Какие религиозные события приходятся на второй месяц лета в 2024 году в России — в материале Life.ru
Какие православные праздники будут в июле 2024 года: календарь по дням. Обложка © Freepik
В июле в церковном календаре нет ни одного праздника, посвящённого жизни Христа. Но это не значит, что для православных этот месяц менее значим, чем другие. В июле христиане отмечают два великих праздника: Рождество Иоанна Предтечи и День памяти святых апостолов Петра и Павла. Кроме того, на второй летний месяц приходится народно-христианский праздник — День святых Петра и Февронии.
Великие праздники
Недвунадесятые
Какие церковные праздники будут в июле 2024 года? Фото © Wikipedia / Rootgooglos
- 7 июля ‒ Рождество Иоанна Предтечи. Праздник посвящён рождению Иоанна Крестителя, который предсказал пришествие Иисуса Христа. Праздник подчёркивает важность Иоанна как предшественника Христа, который крестил Иисуса в реке Иордан. В этот день проводятся богослужения, молебны и крестные ходы, а также чтения из Евангелия, рассказывающие о рождении и жизни Иоанна.
- 12 июля ‒ День памяти святых апостолов Петра и Павла. Праздник посвящён двум великим апостолам, которые сыграли ключевую роль в становлении и распространении христианства. Пётр, один из двенадцати апостолов, был ближайшим учеником Иисуса Христа и первым епископом Рима. Павел, ранее известный как Савл, был обращён в христианство после видения Христа и стал одним из наиболее влиятельных проповедников Евангелия.
В этот день проводятся торжественные богослужения, литургии и крестные ходы. Верующие вспоминают житие, мученичество и вклад этих апостолов в укрепление Церкви. Праздник подчёркивает единство и значимость миссионерской деятельности апостолов для христианской веры.
Церковные посты
Многодневные
Православный календарь постов в июле 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов
- 1–11 июля — Петров пост (апостольский). Постящиеся не едят мясо, яйца и молочные продукты, однако большую часть недели могут есть рыбу. Пост заканчивается 12 июля, в День апостолов Павла и Петра, в честь одного из которых и назван пост.
Православный календарь на июль 2024 года
Дни памяти
- 1 июля, понедельник: мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; преподобного Леонтия, канонарха Печерского.
- 2 июля, вторник: апостола Иуды Иаковлева, брата Господня; святителя Иова, патриарха Московского и всея России; святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского; преподобного Паисия Великого.
- 3 июля, среда: священномученика Мефодия, епископа Патарского; благоверного князя Глеба Владимирского; перенесения мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского.
- 4 июля, четверг: мученика Иулиана Тарсийского; обретения мощей преподобного Максима Грека; священномученика Терентия, епископа Иконийского.
Когда в июле 2024 года отмечаются главные церковные праздники? Фото © Life.ru / Павел Баранов
- 5 июля, пятница: священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
- 6 июля, суббота: собора Владимирских святых; владимирской иконы Божией Матери; мученицы Агриппины Римляныни; праведного отрока Артемия Веркольского; второго перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского.
- 7 июля, воскресенье: рождества Иоанна Крестителя (Предтечи); преподобного Антония Дымского; праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских.
- 8 июля, понедельник: благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), муромских чудотворцев.
- 9 июля, вторник: святителя Дионисия, архиепископа Суздальского; обретения мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца.
- 10 июля, среда: преподобного Сампсона Странноприимца; обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского.
- 11 июля, четверг: иконы Божией Матери "Троеручица"; перенесения мощей мучеников – бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна; преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев; преподобного Ксенофонта Робейского, игумена.
- 12 июля, пятница: святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) отмечается 7 июля 2024 года. Фото © Life.ru / Павел Баранов
- 13 июля, суббота: собора славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля (или Фаддея), Симона Зилота и Матфия; прославления святителя Софрония, епископа Иркутского.
- 14 июля, воскресенье: бессребреников-мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
- 15 июля, понедельник: положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне; святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.
- 16 июля, вторник: перенесения мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея Руси, чудотворца; мученика Иакинфа Римского; благоверных князей Василия и Константина Ярославских; святителя Василия, епископа Рязанского; преподобных Анатолиев Печерских; преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских; блаженного Иоанна Московского; преподобного Никодима Кожеезерского.
- 17 июля, среда: страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии; преподобного Андрея Рублёва, иконописца; благоверного князя Андрея Боголюбского; святителя Андрея Критского, архиепископа; преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца; обретение мощей преподобного Евфимия, суздальского чудотворца.
- 18 июля, четверг: преподобного Афанасия, игумена Афонского; обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца; преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой).
- 19 июля, пятница: собора Радонежских святых; преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.
- 20 июля, суббота: преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской; преподобного Фомы Малеина; преподобного Акакия Синайского; мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской.
- 21 июля, воскресенье: явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани; мученика Прокопия; праведного Прокопия, юродивого, устюжского чудотворца.
- 22 июля, понедельник: священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского; святителя Феодора, епископа Едесского; священномученика Кирилла, епископа Гортинского.
- 23 июля, вторник: положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве; 45 мучеников в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикиты (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада и прочих; преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов; преподобного Силуана, схимника Печерского в Дальних пещерах.
- 24 июля, среда: равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (в святом крещении Елены); воспоминания чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже православие утвердися.
- 25 июля, четверг: иконы Божией Матери "Троеручица"; мучеников Прокла и Илария; преподобного Михаила Малеина, игумена; преподобного Арсения Новгородского; мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве; преподобномученика Симона Воломского, игумена.
- 26 июля, пятница: собора архангела Гавриила; преподобного Стефана Савваита.
- 27 июля, суббота: святого Акилы, апостола от семидесяти; преподобного Стефана Махрищского; преподобного Никодима Святогорца.
- 28 июля, воскресенье: равноапостольного великого князя Владимира (в святом крещении Василия); мученика Кирика и мученицы Иулитты.
- 29 июля, понедельник: священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.
- 30 июля, вторник: великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской; преподобного Иринарха Соловецкого, игумена; преподобного Леонида Устьнедумского, иеромонаха.
- 31 июля, среда: мученика Емилиана Доростольского; мученика Иакинфа Амастридского; преподобного Иоанна Многострадального, Печерского; преподобных Памвы, затворника Печерского, и Памвы (Памво) Нитрийского, пустынника.