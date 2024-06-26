Почему не сразу в рай: какой путь проходит душа после смерти Как известно, у каждого человека есть душа. Не у всех она чистая, есть и злые души, успевшие за время существования на земле натворить много плохих дел. Таких в рай не берут, их отправляют в иное место. Однако после смерти всем сначала предстоит пройти одинаковый путь. 26 июня, 15:30 Куда попадает душа после смерти и что с ней происходит на 3, 9 и 40 день. Обложка © Шедеврум

Наверняка почти каждый человек рано или поздно задумывался, что же ожидает нас после смерти. Спросить об этом тех, кто прошёл этот путь, невозможно, поэтому остаётся только гадать. Все воспринимают смерть по-разному: одни видят в ней вечный покой, а другие до жути боятся бесконечных пыток в аду. Конечно, страх объясним, ведь всё неизвестное пугает. Вот человек закрывает глаза в последний раз, а что потом: просто темнота или жизнь после смерти всё-таки есть? Будет ли душа видеть горюющих родственников и как долго она задержится на земле? На эти вопросы уже давно ответила религия. В православии считается, что жизнь после смерти есть: кто-то попадает в рай, а кому-то, увы, придётся расплачиваться за грехи в аду, но перед "распределением" каждая душа проходит одинаковый путь. Life.ru расскажет про самые значимые дни после смерти и что происходит с душой на 3, 9 и 40-й день.

Первые 3 дня после смерти

Первые три дня после смерти душа пребывает на земле с родными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LeaDigszammal

Хоронить усопшего принято на третий день после смерти, это объясняется несколькими вещами. Считается, что по истечении третьего дня душа окончательно покидает тело и первый раз предстаёт перед Богом. Первые три дня покойный смиряется со своей участью и ещё пребывает на земле. Душа мечется, посещает любимые места, дом, находится рядом с родственниками, а также часто приходит к своему телу. Материальная и духовная связь разрывается не сразу, поэтому душу так тянет к телу. Некоторые батюшки говорят, что в эти три дня умерший может отправиться в любую точку мира, посмотреть на пирамиды, например, и душе вовсе не стоит сидеть с родственниками.

Тем не менее нужно помнить, что, скорее всего, до похорон дух покойного будет с близкими. Напоследок ему можно даже включить любимые песни или рассказать то, что не успели. После похорон и отпевания Господь призывает усопшего к себе, чтобы показать все благости рая, так сказать, отправляет на экскурсию. На небесах душа пребывает до девятого дня с момента смерти.

Что происходит с душой на 9-й день

Куда отправляется душа после смерти: что происходит на 3, 9 и 40-й день после кончины? Фото © Shutterstok / FOTODOM / Alainara

После похорон родные и близкие умершего собираются на девятый день. Считается, что в этот день экскурсия по раю подходит к концу и душа предстаёт перед Богом во второй раз. После этого он отправляет её в новое (не столь приятное) путешествие — в ад. Даже если человек был "ангелом" при жизни, этой участи ему не миновать. Каждой душе предстоит увидеть и осознать, каково находиться в подземном царстве. Ей показываются муки грешников и вечное пламя. В преисподней душа находится долгий срок, аж до сорокового дня. Поэтому так важно молиться об усопшем на девятый день, ведь ему предстоит тяжёлый путь.

40-й день после смерти — час суда души

На сороковой день решается, куда попадает душа: в ад или в рай. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Самым важным днём после смерти в православии считается сороковой. В этот день душа предстаёт перед Богом в третий раз, после чего начинается "суд". Человеку припоминают все его согрешения и дают шанс искренне в них раскаяться. Если душа осознала все свои ошибки, то Господь вправе простить. Это объясняется тем, что Бог любит всех и не отрекается даже от плохих людей, поэтому прощение может получить каждый. Однако служители Церкви всё-таки упоминают несколько грехов, которым нет оправдания, к их числу относят самовольную кончину. Считается, что Бог даровал жизнь и только он может её забрать, а наложить руки на себя — непростительно.

После рассмотрения жизненного пути недавно почившего его "распределяют". Если душа раскаялась и получила милость, она отправляется в рай, а если же нет — в ад. Так определяется её вечное пребывание в загробном мире. Именно поэтому сороковой день считается важнейшим. Служители Церкви призывают усиленно молиться об отпущении умершему грехов и даровании вечной жизни в раю. На протяжении всех сорока дней душа проходит тяжёлый путь. Она оказывается в совершенно других местах и привыкает к новой "жизни". Молитвы близких способны облегчить страдания. Нелишним будет поставить в храме свечку и заказать сорокоуст об упокоении души.

Никто не может знать наверняка, что на самом деле происходит с человеком после смерти. У всех религий на этот счёт своё представление, а у учёных оно и вовсе кардинально отличается. Одно известно точно, жить нужно правильно, не совершать дурных поступков и не обижать других людей, ведь плохие дела определённо вернутся или в этой жизни, или в загробной. Ранее Life.ru рассказал, как понять послания Вселенной и изменить жизнь к лучшему.

Авторы Дана Третьякова