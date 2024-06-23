Ангельская нумерология: как понять послания Вселенной и изменить свою жизнь

С древних времён люди обращали внимание на знаки и символы вокруг себя: упавшая ложка предвещала гостей, пробежавшая чёрная кошка — перемены. В последние годы всё чаще стали замечать одинаковые цифры в датах и на часах, такие как 11:11, 22:22 и т.д. Эти совпадения могут быть не просто случайностью, а посланиями от Вселенной. Ангельская нумерология изучает такие знаки и помогает понять их значение, чтобы направить нашу жизнь в нужное русло. Давайте разбираться!

Магия чисел и смысл нумерологии

Магия чисел всегда завораживала людей. "Наиболее сильное число — 9. Оно имеет особые позиции и проявления с разных ракурсов своих возможностей", — делится с Life.ru профессиональный астролог, востоковед, писательница, автор книг про реинкарнации Алессандра Айрис. Как ни крути, но всё вертится вокруг этой магической цифры. Китайские метафизики боготворят девятку: "небесное число" 3 умножается на себя и выходит 9, а если сложить разные комбинации цифр, то чаще всего в остатке тоже выходит девятка.

Повторяющиеся числа: магия, знаки и их значения. Фото © Шедеврум

О её сверхъестественных силах пишут многие эзотерики, математики и нумерологи. Поэтому если вы часто видите на циферблате 09:09, то знайте: вам дают сильнейшие подсказки, что впереди большие перемены и новый жизненный виток. "Более того, такая комбинация помогает очень быстро исполнить желание, ведь в восточной метафизике число 9 — звезда исполнения желаний и подготовка почвы к будущему урожаю. Это число любит давать всё легко и быстро, означает праздник, фейерверк, красоту, скорость и развитие", — добавляет эксперт.

Ангельская нумерология: значение популярных комбинаций чисел

01:01 — карьерный рост и старт для новых проектов. Если часто видите эту комбинацию — ждите повышения по службе. Если работаете на себя, то ожидайте сдвига в бизнесе.

Если часто видите эту комбинацию — ждите повышения по службе. Если работаете на себя, то ожидайте сдвига в бизнесе. 02:02 — время обратить внимание на тайны. Откроется некая загадка, о которой вы даже не догадывались. Всё тайное становится явным. И если вы не спите в такое время, то вам есть о чём подумать и поискать правду.

03:03 — коммуникации и плодородие, не время для выяснения отношений. Хорошо включить мудрость и не торопиться с выводами. Здесь больше про терпение и налаживания контактов. Алессандра Айрис Астролог, востоковед, писательница

04:04 — императорское число стабильности и силы. Здесь вы и в любви сильны, и как лидер можете преуспеть. А если считаете себя намного скромнее, то "серый кардинал" — тоже про вас. В общем, делайте свой ход конём, а ещё лучше — устройте хороший гамбит.

Здесь вы и в любви сильны, и как лидер можете преуспеть. А если считаете себя намного скромнее, то "серый кардинал" — тоже про вас. В общем, делайте свой ход конём, а ещё лучше — устройте хороший гамбит. 05:05 — для китайской метафизики это полное отрицание и означает «нет». А если скрестить его с четвёркой, то выходит и вовсе полное бессмертие. Подсказка говорит вам о мудрости и наработанном опыте, который приведёт вас к новым вершинам. Главное — не сомневайтесь в себе, и всё получится!

Числовые коды: как понять ангельские подсказки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sun ok

06:06 — удача во всех смыслах. Время для любви, нежности, обновления энергии, период покровителей и новых ресурсов. Ваши силы напитаны солнечным светом, и утренние феи уже щедро раздают подарки для проснувшихся в это время. Не торопитесь.

Время для любви, нежности, обновления энергии, период покровителей и новых ресурсов. Ваши силы напитаны солнечным светом, и утренние феи уже щедро раздают подарки для проснувшихся в это время. Не торопитесь. 07:07 — самое духовное число в эзотерике. Время обратить внимание на своё духовное развитие и прокачать его ещё больше. Это как колесо сансары — прокрутилось, и пришло время для новой ступени развития.

08:08 — число высших сил для евреев, так как именно 8 дней освящался храм. Для эзотериков — число бесконечности и денег. Алессандра Айрис Астролог, востоковед, писательница

09:09 — помогает решать любые задачи при условии мудрости и спокойствия. Пример мы уже расписали выше.

Пример мы уже расписали выше. 10:10 — формула богатства для эзотериков, а по Таро — карта "Колесо Фортуны". Это движение вперёд и обновление энергии для денег. Хорошо часто видеть такую комбинацию — вас ждут дороги, путешествия или неожиданная прибавка к доходу.

09:09 и другие знаки: что говорят ангельские числа. Фото © Шедеврум

11:11 — время правды и удвоения энергий . Пришло время раскрыть глаза и снять розовые очки. Постарайтесь не избегать прямых ответов и максимально включить прямолинейность.

. Пришло время раскрыть глаза и снять розовые очки. Постарайтесь не избегать прямых ответов и максимально включить прямолинейность. 12:12 — часто видеть такую комбинацию — знак для паузы и обдумывания стратегии. Не торопитесь. Лучше всё хорошо взвесить и принять грамотное решение.

13:13 — многие пугаются этой магической цифры, но на самом деле вас ждёт полная трансформация. Перемены могут быть глобальными: от смены работы до переезда, новых отношений или беременности. Алессандра Айрис Астролог, востоковед, писательница

14:14 — чаще указывает на проработку вредных привычек: курение, алкоголь, азартные игры, смена партнёров.

чаще указывает на курение, алкоголь, азартные игры, смена партнёров. 15:15 — знаки просят пересмотреть свою жизнь и не зацикливаться на прошлом. Эта комбинация про то, что нужно избавляться от изживших себя привязанностей.

Значение одинаковых цифр на часах: расшифровка ангельской нумерологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

16:16 — говорят, если хочешь кардинально изменить свою жизнь, то поменяй три привычки: питание, физические нагрузки и отношение к себе.

говорят, то поменяй три привычки: питание, физические нагрузки и отношение к себе. 17:17 — здесь ангелы дают понять, что пришло время для прокачки себя и своего личного бренда .

здесь ангелы дают понять, что . 18:18 — мир полон искушений и соблазнов. Будьте аккуратнее с новыми знакомыми и внимательно перепроверяйте информацию.

19:19 — в любой ситуации включайте максимальный позитив! Что бы ни происходило, впереди ждут радость и хорошие новости. Алессандра Айрис Астролог, востоковед, писательница

20:20 — время для расстановки сил по местам . Сверху всё решат по справедливости. Часто видите такую комбинацию — пришла пора получать по заслугам.

. Сверху всё решат по справедливости. Часто видите такую комбинацию — пришла пора получать по заслугам. 21:21 — вы на правильном пути! Такой знак даёт понять, что скоро грядут перемены, которые вы заслужили.

Такой знак даёт понять, что скоро грядут перемены, которые вы заслужили. 22:22 — нужно обратить внимание на здоровье. Отложите все дела и уделите время своему ментальному и физическому состоянию.

Отложите все дела и уделите время своему ментальному и физическому состоянию. 23:23 — если вы долго сомневались, то нужно уже принять решение. От этого будет зависеть расклад вашей дальнейшей жизни.

Но, отмечает Алессандра, одинаковые цифры на часах — это не только ангельские знаки, но и демонические тоже! Мы живём в мире инь и ян, и каждый из нас рождается с этими энергиями.

Вопрос в том, что мы больше принимаем: светлую или тёмную сторону? И магия чисел нам красиво даёт подсказки везде, тем более по времени. Ведь ни одну секунду мы не можем вернуть назад. Алессандра Айрис Астролог, востоковед, писательница

Как расшифровать послания Вселенной через числа. Фото © Шедеврум

Но нужно отметить: это не единственный метод, которым можно интерпретировать знаки, посланные нашими ангелами. Ведический астролог и нумеролог Анна Кузнецова предлагает анализировать эти знаки по каждой цифре отдельно. И вот её интерпретация.

Нумерология: о чём с нами говорят цифры

Тайны ангельской нумерологии: что означают повторяющиеся цифры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Early Spring

1 — энергия лидерства, активности, ответственности. Ассоциируется с развитием, смелостью, умением принимать решения и не зависеть от мнения окружающих. Единица — число Солнца. Указывает на необходимость установить связь с отцом или "напитаться" энергией Солнца (полезны ранний подъём, солнечные ванны, соблюдение режима дня).

Ангельские числа представляют собой сочетания из двух или трёх цифр. Чтобы расшифровать смысл послания, научимся понимать каждую цифру, её природу и значение в отдельности. Анна Кузнецова Ведический астролог и нумеролог

2 — число Луны и двойственности. Выражает эмоциональность и способность отделять свои переживания от чужих. Отражает жертвенность и вероятность того, что человек руководствуется чужими чувствами и желаниями, а значит, предаёт самого себя. "Сигнал" двойки: пора прийти к эмоциональному балансу и выстроить личные границы. Обратите внимание на окружение (есть тенденция растворяться в других). Также двойка появляется, когда нужно проработать отношения с мамой или установить связь с Луной (через воду, соблюдение режима дня или ранний отход ко сну).

3 — число Юпитера. Указывает на привычку распыляться, тратить время попусту. Важно научиться слушать и принимать советы, быть открытым к учителям, которых мы встречаем на протяжении всей жизни в разных обличьях. Пришло время поработать с собственным эгоизмом, научиться правильно оценивать силы и смотреть на жизнь без иллюзий. "Совет" тройки: уделяйте больше внимания близким, вкладывайтесь в отношения (особенно с детьми), старайтесь смотреть в глубину и уходить от оценочных суждений.

Магия чисел: как повторяющиеся цифры влияют на вашу судьбу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatevosian Yana

4 — связана с теневой планетой Раху. Говорит об иллюзорности восприятия мира. Необходимо избавиться от всего, что затуманивает рассудок (интоксикации), обратить внимание на ЗОЖ, позаботиться о здоровье. "Информация" четвёрки: пришло время возможностей. Идеальный момент для проработки внутренних страхов, которые мешают развиваться. Обратите внимание на сны (могут оказаться вещими) и научитесь планировать дела.

5 — связана с энергией планеты Меркурий. Сигнал "остановись и сконцентрируйся". "Совет" пятёрки: применяйте знания на практике, исключите болтовню и сплетни и обратите внимание на свои таланты. Важно следить за потреблением информации и речью (особенно за шутками, которые могут ранить близких). Анна Кузнецова Ведический астролог и нумеролог

6 — энергия Венеры. Фокус — на отношения с партнёром: важно сохранять верность и избегать искушений. Обратите внимание на траты, сейчас не время для рисков. Важно вернуть вкус к жизни, но не уходить в излишества. "Послание" шестёрки: будьте сдержанными, развивайте доброту и сострадание, старайтесь расти в творчестве.

Почему мы видим 11:11 и другие повторяющиеся числа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Josef Panuksmo

7 — связана с планетой Кету. Сигнализирует о необходимости найти баланс между духовной и материальной сферами жизни, не бросаться в крайности и не принимать поспешных решений. Важно вести здоровый образ жизни, уделять время самопознанию и найти единомышленников. В равной мере заниматься физическим и духовным развитием. Семёрка "рекомендует": пора заявить о себе и проявиться в социуме.

8 — энергия планеты Сатурн. Указывает на необходимость выработать выносливость и научиться терпению, идти к целям последовательно, не ожидая быстрых результатов. Важно найти баланс между работой и отдыхом, научиться делегировать обязанности и просить о помощи, расслабляться.

"Совет" восьмёрки: пора отпустить прошлое, избавиться от старого и разобраться с долгами (вернуть кредиты, закрыть ипотеку, заплатить налоги), но не забывать об отдыхе, иначе есть шанс выбиться из сил на полпути. Анна Кузнецова Ведический астролог и нумеролог

9 — энергия планеты Марс. Вы накопили энергию, и пришло время направить её в дело или в активность (спорт, дыхательные практики, работа с эмоциями), иначе она будет действовать разрушительно. Любой риск должен быть оправдан. Если вы видите девятку, значит, у вас есть потенциал побеждать. Пришло время браться за крупные проекты и действовать. Девятка "подсказывает": проявляйте смелость, будьте целеустремлёнными, ставьте цели и идите к ним.

Повторяющиеся числа: как читать знаки Вселенной

Ангельская нумерология: как понять послания чисел на часах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Leonov

Если вам постоянно попадается число 14, важно расшифровать цифры "1" и "4" и совместить полученное. К примеру, 14:14 на часах подсказывает, что у вас есть возможность создать что-то неординарно крупное и значимое, выйти за рамки, но есть риск иллюзорности. Исходя из этого, "послание" 14: действуйте прямо сейчас, но будьте аккуратны в своих решениях (проверяйте документы, не поддавайтесь пустым обещаниям) и избегайте интоксикаций.