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23 июня, 12:00

10 фотографий человеческих черепов, взглянув на которые, никто не сможет спать спокойно

Черепа — довольно безобидный символ всего жуткого. Но ни одна хэллоуинская декорация не напугает вас так, как фото, которые Лайф собрал ниже. 10 кадров, смотреть которые лучше на пустой желудок.

"Череп, который привлёк моё внимание в парижских катакомбах", — Disregard_Casty.

Фото © Reddit / Disregard_Casty

Фото © Reddit / Disregard_Casty

"Череп ребёнка", — Kittenmeistere.

Фото © Reddit / Kittenmeistere

Фото © Reddit / Kittenmeistere

"Последствия рака костей", — MaxTheMajestic.

Фото © Reddit / MaxTheMajestic

Фото © Reddit / MaxTheMajestic

"Череп Марии Магдалины", — dediusryan94.

Фото © Reddit / dediusryan94

Фото © Reddit / dediusryan94

"Черепа людей, не выживших из-за гидроцефалии", — V391Pegasi.

Фото © Reddit / V391Pegasi

Фото © Reddit / V391Pegasi

"Череп пациента, страдавшего от рака костей", — emil4383.

Фото © Reddit / emil4383

Фото © Reddit / emil4383

"Деформированный череп", — KermitTheSnail.

Фото © Reddit / KermitTheSnail

Фото © Reddit / KermitTheSnail

"Черепа реальных людей, убитых на полях смерти в Камбодже", — qiutianbeau.

Фото © Reddit / qiutianbeau

Фото © Reddit / qiutianbeau

"Краб-отшельник нашёл человеческий череп и теперь использует его как панцирь", — the-duude.

Фото © Reddit / the-duude

Фото © Reddit / the-duude

"Человеческий череп, который порос известняком", — Unfairer32.

Фото © Reddit / Unfairer32

Фото © Reddit / Unfairer32

Не боги, а шарлатаны: Кашпировский, Джуна и ещё 5 экстрасенсов, дуривших жителей СССР
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Reddit / MaxTheMajestic, qiutianbeau

Сергей Трофимов
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