10 фотографий человеческих черепов, взглянув на которые, никто не сможет спать спокойно
Черепа — довольно безобидный символ всего жуткого. Но ни одна хэллоуинская декорация не напугает вас так, как фото, которые Лайф собрал ниже. 10 кадров, смотреть которые лучше на пустой желудок.
"Череп, который привлёк моё внимание в парижских катакомбах", — Disregard_Casty.
Фото © Reddit / Disregard_Casty
"Череп ребёнка", — Kittenmeistere.
Фото © Reddit / Kittenmeistere
"Последствия рака костей", — MaxTheMajestic.
Фото © Reddit / MaxTheMajestic
"Череп Марии Магдалины", — dediusryan94.
Фото © Reddit / dediusryan94
"Черепа людей, не выживших из-за гидроцефалии", — V391Pegasi.
Фото © Reddit / V391Pegasi
"Череп пациента, страдавшего от рака костей", — emil4383.
Фото © Reddit / emil4383
"Деформированный череп", — KermitTheSnail.
Фото © Reddit / KermitTheSnail
"Черепа реальных людей, убитых на полях смерти в Камбодже", — qiutianbeau.
Фото © Reddit / qiutianbeau
"Краб-отшельник нашёл человеческий череп и теперь использует его как панцирь", — the-duude.
Фото © Reddit / the-duude
"Человеческий череп, который порос известняком", — Unfairer32.
Фото © Reddit / Unfairer32
Reddit / MaxTheMajestic, qiutianbeau