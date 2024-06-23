10 фотографий человеческих черепов, взглянув на которые, никто не сможет спать спокойно

Черепа — довольно безобидный символ всего жуткого. Но ни одна хэллоуинская декорация не напугает вас так, как фото, которые Лайф собрал ниже. 10 кадров, смотреть которые лучше на пустой желудок.