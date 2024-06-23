Герой мема про "борщ с капусткой" госпитализирован с передозировкой наркотиками 23 июня, 08:42 Кадры из видео © YouTube / Подкасточная

В Московской области экстренно доставили в больницу героя мема "борщ с капусткой, но не красный" Никиту Литвинкова. У блогера, по предварительной информации, случилась передозировка наркотиками. Об этом пишет SHOT.

Литвинков вернулся в Россию в начале июня, а до этого долгое время жил в Таиланде, где успел нарушить миграционное законодательство. Сейчас блогер остался без денег, не может найти работу и фактически находится на содержании у матери. Подробности его состояния после госпитализации не уточняются. Блогер попал в реанимацию.

Никита Литвинков. Видео © YouTube / Harassment Pand

Ранее сообщалось, что в Таиланде из-за просроченной визы задержали звезду мема про "борщ с капусткой, но не красный" Никиту Литвинкова. 30-летний россиянин был помещён в тюрьму в Паттайе. Известно, что в Таиланде он употреблял наркотики и регулярно нарушал местные законы. Сейчас Литвинков уже вернулся в Россию, здесь он не смог найти работу, испытывал нехватку денег и взялся снова за ведение своего блога.

Авторы Татьяна Миссуми