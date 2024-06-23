В каких количествах и как правильно есть клубнику, чтобы не отравиться

Клубника — это уникальная ягода, которая обладает множеством полезных свойств для здоровья человека. Она богата витаминами С, К и многими другими питательными веществами, такими как фолиевая кислота, марганец и калий. В общем, не ягода, а клад! Помимо пользы клубника невероятно вкусная, её хочется есть без остановки, но, к сожалению, как и у любого продукта, у клубники есть определённая доза, допустимая для организма человека. Сколько же клубники можно съесть, чтобы не отравиться? Life.ru рассказал об этом и о том, как правильно выбрать хорошие ягоды.

Как купить клубнику и не разочароваться

Купить клубнику летом можно практически везде, но надо уметь правильно выбирать. Фото © Feepik

Иногда так хочется этой сочной сладкой ягодки. И вот вы её покупаете, приходите домой, моете, пробуете и... выкидываете в мусор. Знакомо? Думаем, да. Не расстраивайтесь, запоминайте советы, как не прогадать и выбрать то, что надо!

Для выбора сладкой клубники следует обратить внимание на несколько ключевых признаков: Цвет. Зрелая клубника должна иметь ярко-красный цвет без зелёных участков. Однако цвет не всегда является гарантией сладости, так как некоторые сорта могут быть сладкими даже с небольшими зелёными пятнами. Аромат. Сладкая клубничка обычно имеет интенсивный фруктовый аромат. Понюхайте ягоды — хорошо ароматизированная клубника, скорее всего, будет сладкой. Консистенция. Она должна быть упругой, но не жёсткой. Покупая клубнику, выбирайте не слишком мягкие или пожелтевшие ягоды. Размер. Большие ягоды обычно имеют меньше вкуса, чем средние или маленькие. Но это не всегда верное правило, так как некоторые сорта крупных клубник могут быть очень сладкими. Отличие черенков. Чем свежее и зеленее черенки клубники, тем свежее ягоды. Избегайте ягод с высохшими или пожелтевшими черенками. Происхождение. Предпочтительнее покупать клубнику местную, так как она чаще всего будет свежей и сладкой, поскольку не подвергалась длительному транспортированию.

Теперь вы уж точно не должны ошибиться. Можно смело отправляться за клубникой, только не переешьте её на радостях, ведь это может быть опасно для здоровья!

Передозировка клубникой, сколько можно съесть

Если съесть много клубники, может начаться аллергия. Фото © Freepik / DS Studio

Как говорил Парацельс: "Всё есть яд, и всё есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством". Клубника не исключение. Иногда хочется съесть целый тазик, но нужно вовремя остановиться. Несмотря на свои полезные свойства, эта ягода может нанести вред организму. Безопасным для взрослого здорового человека считается доза 300–400 граммов. Людям с заболеваниями желудка, а также детям рекомендуется съедать не более 200 граммов за раз. Основные проблемы, которые может доставить переедание: расстройство желудка, диарея, рефлюкс и, конечно, аллергия. Поэтому не стоит поддаваться желаниям и запихивать в себя килограммы, даже если клубника очень вкусная!