Врач рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

Любые фрукты, овощи и орехи, которые планируется подавать к столу сырыми, необходимо мыть. Сначала с мылом промываются руки, а затем в течение пяти – десяти секунд под прохладной водой ополаскиваются продукты. Об этом рассказал врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"Это относится и к тем плодам, которые едят без кожуры, например бананам, киви или апельсинам. При транспортировке на них собирается грязь, которая через руки попадёт на мякоть", — объяснил Иванов в беседе с RT.

Слишком грязные фрукты эксперт рекомендовал мыть со специальным моющим средством, это актуально и для удаления воскового налёта. Корнеплоды — картофель, редис, свёклу, морковь, пастернак, а также тыкву, дыню и арбуз, — по его словам, удобно мыть щёткой. Листовые овощи, зелень нужно предварительно почистить сухими, а затем положить в ёмкость с водой на несколько минут, после чего слегка ополоснуть и дать воде стечь.

"Такой же способ подходит для мелких ягод с плотной кожицей: смородины, вишни, черники, облепихи. А вот с нежной клубникой, малиной, ежевикой и шелковицей обращаться нужно деликатно: при замачивании она может потерять вид, поэтому мойте её быстро, при слабом напоре воды и сразу перед едой", — рассказал Иванов.

К пикнику также нужно подготовиться и либо взять с собой уже промытые овощи и фрукты, либо брать с собой на природу побольше воды, добавил эксперт.