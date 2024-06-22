Тест: Угадай фильм по сцене ПОЦЕЛУЯ — на 7/7 пройдут только знатоки кино!
Под дождём, вверх ногами и на вершине небоскрёба — Голливуд подарил нам самые знаковые экранные поцелуи в истории. Думаете, вы сможете узнать фильм только по этой захватывающей сцене? Давайте вместе посмотрим, сколько вы угадаете правильно!
В некоторых странах 22 июня отмечают День поцелуев, и лучший способ встретить этот романтичный праздник — вспомнить самые культовые сцены проявления любви. Мы все знаем, что фильмы полны запоминающихся моментов, но ничто не откладывается в памяти лучше, чем хорошие сцены поцелуев. Мы собрали серию кадров, запечатлевших эти романтические моменты, а ваша задача — угадать, из какого фильма каждый поцелуй. И помните, дело не только в соприкосновении губами, дело в химии, обстановке и незабываемых чувствах, которые вызывает каждая сцена. Хватайте мятные леденцы, мы начинаем!
Эти сцены поцелуев запоминаются не только своим контекстом в фильмах, но и эмоциями, которые они вызывают. Освежать в памяти давно забытые моменты — одно удовольствие, когда вы делаете это в игровом формате. Убедитесь в этом на своём опыте с тестом про школы СССР, а также попробуйте набрать 6/6 в викторине про "Крокодила Гену".
Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Freepik, © Кадр из фильма "Красотка", режиссёр Гэрри Маршалл, сценарист Дж. Ф. Лоутон / Kinopoisk