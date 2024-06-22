Тест: Угадай фильм по сцене ПОЦЕЛУЯ — на 7/7 пройдут только знатоки кино!

В некоторых странах 22 июня отмечают День поцелуев, и лучший способ встретить этот романтичный праздник — вспомнить самые культовые сцены проявления любви. Мы все знаем, что фильмы полны запоминающихся моментов, но ничто не откладывается в памяти лучше, чем хорошие сцены поцелуев. Мы собрали серию кадров, запечатлевших эти романтические моменты, а ваша задача — угадать, из какого фильма каждый поцелуй. И помните, дело не только в соприкосновении губами, дело в химии, обстановке и незабываемых чувствах, которые вызывает каждая сцена. Хватайте мятные леденцы, мы начинаем!