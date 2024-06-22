Клюшка легендарного Уэйна Гретцки ушла с молотка за баснословную сумму

Клюшка легендарного хоккейного нападающего Уэйна Гретцки, c которой он вышел на лёд в финале Кубка Стэнли 1998 года за "Эдмонтон Ойлерз", была продана на аукционе Sotheby's за $336 тысяч (почти 30 миллионов рублей), что является рекордной суммой для клюшек, повидавших шайбу матчей НХЛ. Об этом пишет ESPN.

Клюшкой, на которой красовалась подпись лучшего бомбардира в истории НХЛ, владел один из бывших сотрудников "Эдмонтона". Примечательно, что предыдущий рекорд по стоимости клюшки из НХЛ тоже имеет непосредственное отношение к Уэйну Гретцки. В 2022 году на Sotheby's была продана одна из клюшек, которую он использовал во время последнего матча в своей хоккейной карьере.