Клюшка легендарного Уэйна Гретцки ушла с молотка за баснословную сумму
Клюшка хоккеиста Гретцки с финала плей-офф НХЛ продана на аукционе за $336 тыс.
Клюшка Уэйна Гретцки с финала плей-офф НХЛ. Фото © Sotheby's
Клюшка легендарного хоккейного нападающего Уэйна Гретцки, c которой он вышел на лёд в финале Кубка Стэнли 1998 года за "Эдмонтон Ойлерз", была продана на аукционе Sotheby's за $336 тысяч (почти 30 миллионов рублей), что является рекордной суммой для клюшек, повидавших шайбу матчей НХЛ. Об этом пишет ESPN.
Клюшкой, на которой красовалась подпись лучшего бомбардира в истории НХЛ, владел один из бывших сотрудников "Эдмонтона". Примечательно, что предыдущий рекорд по стоимости клюшки из НХЛ тоже имеет непосредственное отношение к Уэйну Гретцки. В 2022 году на Sotheby's была продана одна из клюшек, которую он использовал во время последнего матча в своей хоккейной карьере.
Уэйн Гретцки является культовой фигурой в хоккее, поскольку ему принадлежит рекорд результативности в НХЛ. На счету канадского хоккеиста 894 шайбы. Следом за ним в списке идёт россиянин Александр Овечкин, который близится к тому, чтобы занять трон Гретцки, став лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов. В активе Ови, как называют его иностранные болельщики, сейчас 853 заброшенные шайбы.