Осталось 45: Овечкин ещё на шаг приблизился к рекорду НХЛ
Овечкин забил "Питтсбургу" и сократил отставание от Гретцки до 45 шайб
Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь отличился заброшенной шайбой в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина 849 голов, от абсолютного рекорда канадца Уэйна Гретцки спортсмена отделяют всего 45 попаданий.
Пополнить копилку результативных действий Овечкину удалось в матче с "Питтсбург Пингвинз" (1:4) в американской столице. Это поражение стало для "Кэпиталз" четвёртым подряд, клуб выпал из зоны плей-офф. "Питтсбург" выиграл пятую из последних шести игр и сохранил шансы на попадание в борьбу за Кубок Стэнли.
Гол Овечкина в матче с "Питтсбург Пингвинз". Видео © X / Washington Capitals
Прошлый выездной матч "кэпсов" против "Баффало Сейбрз" завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. В ходе встречи Овечкин отдал 696-й ассист за карьеру в чемпионатах НХЛ и вышел на второе место среди россиян по этому показателю.