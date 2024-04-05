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5 апреля, 03:20

Осталось 45: Овечкин ещё на шаг приблизился к рекорду НХЛ

Овечкин забил "Питтсбургу" и сократил отставание от Гретцки до 45 шайб

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь отличился заброшенной шайбой в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина 849 голов, от абсолютного рекорда канадца Уэйна Гретцки спортсмена отделяют всего 45 попаданий.

Пополнить копилку результативных действий Овечкину удалось в матче с "Питтсбург Пингвинз" (1:4) в американской столице. Это поражение стало для "Кэпиталз" четвёртым подряд, клуб выпал из зоны плей-офф. "Питтсбург" выиграл пятую из последних шести игр и сохранил шансы на попадание в борьбу за Кубок Стэнли.

Гол Овечкина в матче с "Питтсбург Пингвинз". Видео © X / Washington Capitals

Овечкин эффектно бортанул игрока "Торонто" и получил кулаком в нос
Овечкин эффектно бортанул игрока "Торонто" и получил кулаком в нос

Прошлый выездной матч "кэпсов" против "Баффало Сейбрз" завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. В ходе встречи Овечкин отдал 696-й ассист за карьеру в чемпионатах НХЛ и вышел на второе место среди россиян по этому показателю.

Илья Пушкарев
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