Осталось 45: Овечкин ещё на шаг приблизился к рекорду НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь отличился заброшенной шайбой в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина 849 голов, от абсолютного рекорда канадца Уэйна Гретцки спортсмена отделяют всего 45 попаданий.

Пополнить копилку результативных действий Овечкину удалось в матче с "Питтсбург Пингвинз" (1:4) в американской столице. Это поражение стало для "Кэпиталз" четвёртым подряд, клуб выпал из зоны плей-офф. "Питтсбург" выиграл пятую из последних шести игр и сохранил шансы на попадание в борьбу за Кубок Стэнли.

Гол Овечкина в матче с "Питтсбург Пингвинз". Видео © X / Washington Capitals