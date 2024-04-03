Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и прервал серию безрезультативных действий, которая составила три матча. 38-летний форвард отдал 696-й ассист за карьеру в чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории среди россиян, догнав Сергея Фёдорова. Рекордсмен среди наших соотечественников — Евгений Малкин, у него 794 результативные передачи. Всего в этом сезоне Овечкин набрал 59 очков (26 голов и 33 передачи) в 71 игре. Стоит отметить, что "Вашингтон" потерпел третье поражение в чемпионате подряд.