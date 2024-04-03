Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон Кэпиталз" от третьего поражения подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз". Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей и прервал серию безрезультативных действий, которая составила три матча. 38-летний форвард отдал 696-й ассист за карьеру в чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории среди россиян, догнав Сергея Фёдорова. Рекордсмен среди наших соотечественников — Евгений Малкин, у него 794 результативные передачи. Всего в этом сезоне Овечкин набрал 59 очков (26 голов и 33 передачи) в 71 игре. Стоит отметить, что "Вашингтон" потерпел третье поражение в чемпионате подряд.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин провёл мощный силовой приём против Джейка Маккейба из команды "Торонто Мейпл Лифс". Но в отместку российскому нападающему внезапно прилетел запрещённый удар.
ТАСС / AP / Nick Wass