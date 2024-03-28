"Я в тебя верю": Овечкин записал видеообращение юному хоккеисту, которого сбили террористы у "Крокуса"

Нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, которого намеренно сбили террористы, когда уезжали из "Крокуса". Трогательное видеообращение именитого спортсмена опубликовал "Советский спорт".

Овечкин поддержал юного хоккеиста, которого сбили террористы у "Крокуса". Видео © Telegram / "Советский спорт"

"Знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. <...> Я в тебя верю!" — говорит на кадрах Овечкин.

Также он пожелал мальчику скорейшего выздоровления и, конечно же, возвращения на лёд.