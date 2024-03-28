"Я в тебя верю": Овечкин записал видеообращение юному хоккеисту, которого сбили террористы у "Крокуса"
Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, которого сбили террористы у "Крокуса"
Нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, которого намеренно сбили террористы, когда уезжали из "Крокуса". Трогательное видеообращение именитого спортсмена опубликовал "Советский спорт".
Овечкин поддержал юного хоккеиста, которого сбили террористы у "Крокуса". Видео © Telegram / "Советский спорт"
"Знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. <...> Я в тебя верю!" — говорит на кадрах Овечкин.
Также он пожелал мальчику скорейшего выздоровления и, конечно же, возвращения на лёд.
Ранее Life.ru сообщал, что Илье провели вторую операцию на ноге, мальчик постепенно идёт на поправку. В больнице ребёнка уже навестили хоккеисты "Спартака", юному спортсмену они подарили мерч с автографами. Кроме того, мальчика по видеосвязи поддержал нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Евгений Кузнецов.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним сведениям, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 77 пострадавших остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Позднее СМИ сообщили, что преступники, совершая террористический акт, находились под воздействием наркотиков.
TACC / AP