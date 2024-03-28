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28 марта, 08:35

77 пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах Москвы и Подмосковья

77 человек остаются в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в "Крокус сити холле". Об этом свидетельствуют данные областного Минздрава.

В обновлённом списке по состоянию на 09:00 четверга, 28 марта, 124 фамилии, в том числе 77 в графе "Госпитализирован". Остальные уже выписаны.

Состояние 18 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе троих детей, остаётся тяжёлым
Состояние 18 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе троих детей, остаётся тяжёлым

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, расстреливавшие людей. Сейчас они находятся в СИЗО.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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