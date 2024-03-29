Овечкин эффектно бортанул игрока "Торонто" и получил кулаком в нос 29 марта, 17:13 Александр Овечкин провёл силовой приём, но получил ответный удар. Обложка © Х / Sportsnet

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провёл мощный силовой приём против Джейка Маккейба из команды соперников "Торонто Мейпл Лифс". Но в отместку форварду внезапно прилетел запрещённый удар.

Александр Овечкин провёл силовой приём, но получил ответный удар. Видео © Х / Sportsnet

Встреча проходила в Торонто в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин в самом начале игры эффектно остановил атаку противника, чем вызвал восхищение зрителей. Но, видимо, противник затаил обиду, в последующем эпизоде Марк Джиордано заступился за одноклубника.

Воспользовавшись моментом, игрок "Торонто Мейпл Лифс" размахнулся и ударил Овечкина по лицу. У россиянина пошла кровь из носа, но он сдержался и не стал ввязываться в "дворовую" драку на льду. Джиордано был наказан штрафом за грубость. Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу команды из Торонто.

Ранее игроки "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

Авторы Татьяна Миссуми