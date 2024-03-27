"Вашингтон" победил "Детройт" в матче НХЛ, Овечкин прервал результативную серию

Игроки "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин нанёс четыре броска в створ ворот, заблокировал два броска, провёл два силовых приёма и очков не набрал. Таким образом, 38-летний хоккеист прервал личную результативную серию из пяти матчей, в которых он суммарно набрал девять очков (восемь голов и одна результативная передача).

"Вашингтон" одержал третью победу подряд. "Столичные" закрепились на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 балл в 71 матче. "Детройт", имея в активе 79 очков в 72 играх, идёт девятым в конференции.