Овечкин собрал пачку рекордов, оформив второй дубль в сезоне НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил сразу несколько достижений в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари Флэймз" (5:2), в котором он оформил дубль и сократил отставание от Уэйна Гретцки в погоне снайперов.

Так, Овечкин забросил шайбу в ворота Дастина Вольфа, ставшего 174-м голкипером в лиге, которому забивал россиянин. По этому показателю он занимает третье место, уступая Патрику Марло (177) и Яромиру Ягру (178).

Голы стали для капитана столичных 20-м и 21-м в сезоне. Он преодолел отметку в 20 заброшенных шайб в 19-м сезоне подряд, что ранее удавалось лишь Горди Хоу (22 сезона подряд) и Брэндану Шэнахану (19 сезонов подряд). При этом, если учитывать сезоны с 20+ голами со старта карьеры, россиянин стал первым игроком в истории, кому покорилась эта отметка 19 лет подряд.

Второй гол Овечкина стал победным. Это 128-й подобный случай в его карьере, что позволяет занимать второе место и уступать лишь Ягру (135 победных шайб в НХЛ).

В целом же матч с "Калгари" стал для Овечкина 1411-м в карьере в НХЛ, что позволило ему выйти на 37-е место и обойти Норма Ульмана.