Овечкин оформил дубль в ворота "Калгари", сократив отставание от Гретцки

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Калгари Флэймз" (3:0, идёт второй период).

Для россиянина эти голы стали 20-м и 21-м в сезоне и 842-м и 843-м в лиге. Это позволило капитану столичных сократить отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 51 шайбы (894 гола).

Всего Овечкин набрал 52 очка (21 гол и 31 передача) в 64 играх регулярки.