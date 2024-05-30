Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 14:43

Овечкин заявил, что предпочёл бы рекорду Гретцки ещё один Кубок Стэнли

Известный хоккеист и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли, чем побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

"Но лучше бы и то и другое: и побить рекорд, и выиграть кубок", добавил он в интервью YouTube-каналу "Это хоккей, брат!".

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Это стала историческая победа для "Вашингтона", к которой лидер "Кэпиталз" вёл свою команду долгих 13 лет. Будучи трёхкратным чемпионом мира, Овечкин широко известен как один из величайших хоккеистов всех времён. А вот до снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах россиянину осталось забросить 41 шайбу: 894 гола против 853. Сам 63-летний канадец в одном из интервью говорил, что уверен — его рекорд будет побит, а когда — всего лишь "вопрос времени".

Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Ранее сообщалось, что Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. Из-за неуплаты даже заблокировали его счёт ИП Овечкин А.М.

Обложка ©

ТАСС / АР

Марина Калегина
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров