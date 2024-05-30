Овечкин заявил, что предпочёл бы рекорду Гретцки ещё один Кубок Стэнли
Известный хоккеист и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что предпочёл бы выиграть ещё один Кубок Стэнли, чем побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
"Но лучше бы и то и другое: и побить рекорд, и выиграть кубок", — добавил он в интервью YouTube-каналу "Это хоккей, брат!".
Овечкин — обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Это стала историческая победа для "Вашингтона", к которой лидер "Кэпиталз" вёл свою команду долгих 13 лет. Будучи трёхкратным чемпионом мира, Овечкин широко известен как один из величайших хоккеистов всех времён. А вот до снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах россиянину осталось забросить 41 шайбу: 894 гола против 853. Сам 63-летний канадец в одном из интервью говорил, что уверен — его рекорд будет побит, а когда — всего лишь "вопрос времени".
Ранее сообщалось, что Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. Из-за неуплаты даже заблокировали его счёт ИП Овечкин А.М.
ТАСС / АР