Александр Овечкин задолжал российской налоговой почти 50 тысяч рублей
Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Известный хоккеист и нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. Из-за неуплаты даже заблокировали его счёт ИП Овечкин А.М., сообщает Mash.
Известно, что спортсмен зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год. Ещё он получает около пяти миллионов зелени за рекламу таких крупных брендов, как Nike, Coca-Cola, Gillette, а также за работу с букмекерскими конторами и банками. Одним словом, финансовых проблем у звёздного хоккеиста, который долгое время живёт на две страны, явно нет.
Известно, что в России он владеет международной хоккейной академией имени самого себя. Кроме того, за ним числятся ООО "Русская машина", оптом продающее продукты, а также ИП, на которое как раз и приходится долг 49 093 рубля. Эта фирма занимается производством и продажей одежды и спортивных товаров. После проверки ФНС заблокировала счёт ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк.
Ранее Овечкин записал видеообращение юному хоккеисту. Он поддержал восьмилетнего Илью Толпыкина, которого намеренно сбили террористы, когда уезжали из "Крокуса". Трогательное видеообращение именитого спортсмена публиковал Life.ru. Хоккеисты московского "Спартака" тогда, кстати, подарили пострадавшему клюшку и мерч с автографами.