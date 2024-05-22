Александр Овечкин задолжал российской налоговой почти 50 тысяч рублей

Известный хоккеист и нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. Из-за неуплаты даже заблокировали его счёт ИП Овечкин А.М., сообщает Mash.

Известно, что спортсмен зарабатывает 12,5 миллиона долларов в год. Ещё он получает около пяти миллионов зелени за рекламу таких крупных брендов, как Nike, Coca-Cola, Gillette, а также за работу с букмекерскими конторами и банками. Одним словом, финансовых проблем у звёздного хоккеиста, который долгое время живёт на две страны, явно нет.