Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 02:44

"Пузико и деревяшка вместе": Дзюба сделал ламповое фото с Овечкиным

Дзюба выложил совместное фото в обнимку с Овечкиным

Александр Овечкин и Артём Дзюба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba

Александр Овечкин и Артём Дзюба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба показал ламповую фотографию с капитаном хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Позитивный кадр футболист разместил в соцсети.

На снимке звёзды отечественного спорта широко улыбаются и держат большие пальцы вверх. Овечкин по-дружески обнимает Дзюбу за плечо.

"Пузико и деревяшка вместе", — шутливо прокомментировал фото Дзюба в сторис.

"Очень мило поговорили": Дзюба рассказал об общении с Путиным
"Очень мило поговорили": Дзюба рассказал об общении с Путиным

Своих подписчиков недавно порадовал и Дима Билан. Певец опубликовал в соцсетях видео с котом Шахтёром, которого он приютил во время январской поездки в Донецкую Народную Республику.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Артем Дзюба
  • Александр Овечкин
  • Футбол
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров