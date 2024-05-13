"Пузико и деревяшка вместе": Дзюба сделал ламповое фото с Овечкиным
Дзюба выложил совместное фото в обнимку с Овечкиным
Александр Овечкин и Артём Дзюба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem.dzyuba
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба показал ламповую фотографию с капитаном хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным. Позитивный кадр футболист разместил в соцсети.
На снимке звёзды отечественного спорта широко улыбаются и держат большие пальцы вверх. Овечкин по-дружески обнимает Дзюбу за плечо.
"Пузико и деревяшка вместе", — шутливо прокомментировал фото Дзюба в сторис.
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