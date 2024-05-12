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12 мая, 01:12

Билан показал мимишное видео отдыха с котом Шахтёром

Дима Билан показал, как проводит время в компании ласкового кота Шахтёра из ДНР

Российский певец Дима Билан снова показал фолловерам видео с участием кота Шахтёра из Донецкой Народной Республики. Питомец находится в прекрасном расположении духа и ласково чилит с новым хозяином.

На опубликованных кадрах мурлыка лежит на груди звезды и мнёт её лапками. Несколько раз кот прерывал важное занятие, чтобы облизать подбородок исполнителя.

Билан показал мимишное видео чилита с котом Шахтёром. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

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Чёрный кот вопреки суевериям приносит счастье бойцам на передовой

Билан обзавёлся новым питомцем в середине января, когда посетил ДНР для передачи гуманитарной помощи. Хвостатый не сразу привык к новому дому, но с удовольствием принял звёздного хозяина.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

Илья Пушкарев
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