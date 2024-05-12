Билан показал мимишное видео отдыха с котом Шахтёром
Дима Билан показал, как проводит время в компании ласкового кота Шахтёра из ДНР
Российский певец Дима Билан снова показал фолловерам видео с участием кота Шахтёра из Донецкой Народной Республики. Питомец находится в прекрасном расположении духа и ласково чилит с новым хозяином.
На опубликованных кадрах мурлыка лежит на груди звезды и мнёт её лапками. Несколько раз кот прерывал важное занятие, чтобы облизать подбородок исполнителя.
Билан показал мимишное видео чилита с котом Шахтёром. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial
Билан обзавёлся новым питомцем в середине января, когда посетил ДНР для передачи гуманитарной помощи. Хвостатый не сразу привык к новому дому, но с удовольствием принял звёздного хозяина.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial