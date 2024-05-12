Билан показал мимишное видео отдыха с котом Шахтёром

Российский певец Дима Билан снова показал фолловерам видео с участием кота Шахтёра из Донецкой Народной Республики. Питомец находится в прекрасном расположении духа и ласково чилит с новым хозяином.

На опубликованных кадрах мурлыка лежит на груди звезды и мнёт её лапками. Несколько раз кот прерывал важное занятие, чтобы облизать подбородок исполнителя.