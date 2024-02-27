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27 февраля, 18:45

"Очень мило поговорили": Дзюба рассказал об общении с Путиным

Дзюба рассказал о милом разговоре с Путиным

Путин и Дзюба, июль, 2018 год. Обложка © Кremlin.ru

Путин и Дзюба, июль, 2018 год. Обложка © Кremlin.ru

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба порассуждал, какой бы вопрос задал президенту России Владимиру Путину при встрече. Слова 35-летнего футболиста приводит РИА "Новости".

"Что спросил бы у Путина? Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили", — поделился Дзюба в разговоре с журналистами.

Он отметил, что если снова окажется рядом с главой государства, то что-нибудь обязательно спросит, но специально придумывать ничего не будет.

Дзюба спел песню группы "Ленинград" про ФК "Зенит", за который раньше играл
Дзюба спел песню группы "Ленинград" про ФК "Зенит", за который раньше играл

Ранее Life.ru сообщал, что Дзюба обрушился на ФИФА с критикой за признание Лионеля Месси игроком года. Россиянин назвал беспределом за гранью его понимания выбор в пользу аргентинского нападающего.

Наталья Исакова
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