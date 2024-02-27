"Очень мило поговорили": Дзюба рассказал об общении с Путиным
Дзюба рассказал о милом разговоре с Путиным
Путин и Дзюба, июль, 2018 год. Обложка © Кremlin.ru
Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба порассуждал, какой бы вопрос задал президенту России Владимиру Путину при встрече. Слова 35-летнего футболиста приводит РИА "Новости".
"Что спросил бы у Путина? Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили", — поделился Дзюба в разговоре с журналистами.
Он отметил, что если снова окажется рядом с главой государства, то что-нибудь обязательно спросит, но специально придумывать ничего не будет.
Ранее Life.ru сообщал, что Дзюба обрушился на ФИФА с критикой за признание Лионеля Месси игроком года. Россиянин назвал беспределом за гранью его понимания выбор в пользу аргентинского нападающего.