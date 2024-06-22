Стало известно, как сильно россияне готовы раскошелиться на выпускные детей в этом году

Выпускной является важным событием для более чем половины опрошенных родителей. Россияне признались, что в среднем готовы потратить на это мероприятие 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования "Профи", результаты которого публикует "Газета.ru".

В основном респонденты называют сумму от 20 тысяч рублей, самый оптимальный ценовой диапазон для российских родителей — от 10 до 20 тысяч рублей. При этом 5% готовы отдать лишь 5 тысяч рублей. А 17% опрошенных (более 30 тысяч рублей) готовы и правда раскошелиться, ни в чём не отказывая на празднике своему чаду.

Почти 50% опрошенных считают главным атрибутом праздника профессиональную фотосессию. Далее по списку идёт нарядная одежда. А для 10% опрошенных важны ещё и аренда автомобиля и шоу-программа. На последнем месте аренда помещения для торжества: об этом в первую очередь позаботятся 6% опрошенных. А за лучшее место для мероприятия борются два варианта — природа и ресторан.