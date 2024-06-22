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22 июня, 14:02

Стало известно, как сильно россияне готовы раскошелиться на выпускные детей в этом году

"Газета.ru": Россияне готовы потратить на выпускные детей 20 тысяч рублей

Выпускной является важным событием для более чем половины опрошенных родителей. Россияне признались, что в среднем готовы потратить на это мероприятие 20 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования "Профи", результаты которого публикует "Газета.ru".

В основном респонденты называют сумму от 20 тысяч рублей, самый оптимальный ценовой диапазон для российских родителей — от 10 до 20 тысяч рублей. При этом 5% готовы отдать лишь 5 тысяч рублей. А 17% опрошенных (более 30 тысяч рублей) готовы и правда раскошелиться, ни в чём не отказывая на празднике своему чаду.

Почти 50% опрошенных считают главным атрибутом праздника профессиональную фотосессию. Далее по списку идёт нарядная одежда. А для 10% опрошенных важны ещё и аренда автомобиля и шоу-программа. На последнем месте аренда помещения для торжества: об этом в первую очередь позаботятся 6% опрошенных. А за лучшее место для мероприятия борются два варианта — природа и ресторан.

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Ранее известный стилист рассказал юным россиянкам о том, как стать настоящей королевой вечера на выпускном. По мнению эксперта, это можно сделать, выбрав даже самый сдержанный наряд. Life.ru, кстати, сделал подборку с самыми модными образами для выпускных вечеров в 2024 году. Подробнее — в нашем материале.

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freepik

Нигина Азамова
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