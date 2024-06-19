Не боги, а шарлатаны: Кашпировский, Джуна и ещё 5 экстрасенсов, дуривших жителей СССР Оглавление Алан Чумак — магия, не отходя от телевизора Анатолий Кашпировский излечит всё, что есть и чего нет Евгений Дубицкий перешёл из магов в писатели Григорий Грабовой и секрет молодости Зоя Реутт лечила прикосновением Советская ясновидящая Джуна Юрий Лонго — экстрасенс и актёр Экстрасенсы — это люди, утверждающие, что обладают сверхъестественными способностями, такими как ясновидение, телепатия, предсказание будущего или общение с духами. Шарлатаны или волшебники? Тайну их удивительных способностей не удаётся разгадать до сих пор. 17224 17224 Главные экстрасенсы и колдуны СССР: кто через телевизор запугивал советских граждан? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIAL © ТАСС / Игорь Уткин

В Советском Союзе существовало множество известных магов и экстрасенсов, которые пользовались популярностью среди населения. Они часто привлекали внимание своими предсказаниями, целительством и другими паранормальными способностями. Их способности могут вызывать споры и сомнения, но для многих людей они остаются великими и мистическими фигурами. Life.ru собрал семь известнейших магов и экстрасенсов СССР.

Алан Чумак — магия, не отходя от телевизора

Алан Чумак заряжает воду через телевизор. Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Алан Чумак был известным советским и российским целителем и популяризатором альтернативной медицины. Он известен своими методами энергетического исцеления, такими как практика биоэнергетики и использование парапсихологических явлений для лечения. Чумак также проводил телевизионные программы, в которых демонстрировал свои методики и давал советы по здоровью.

Одним из наиболее известных методов Чумака была "энергетическая зарядка", при которой он утверждал, что способен передавать целебную энергию через телевизионные экраны. Этот метод в СССР вызывал большой интерес у публики и бурные дискуссии о его эффективности.

Хотя Чумак был популярен среди многих людей и имел сторонников, его странные методики нередко вызывали критику и сомнения со стороны научного сообщества и медицинских специалистов. Несмотря на это, влияние Чумака на популяризацию альтернативных методов лечения в России было значительным.

Анатолий Кашпировский излечит всё, что есть и чего нет

Экстрасенсы в СССР: Анатолий Кашпировский проводил массовые сеансы гипноза. Фото © ТАСС / Роберт Нетелев

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт и гипнотерапевт, который стал известен благодаря своим чудо-сеансам коллективной гипнотерапии в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Его популярность была связана с использованием массовых гипнотических сеансов для помощи людям в решении различных проблем, таких как стрессы, фобии, зависимости и даже серьёзные болезни. Нередко люди отказывались от операций, веря, что найдут исцеление после сеансов с Анатолием.

Кашпировский проводил свои сеансы перед большой аудиторией, где люди сидели или лежали, закрыв глаза и слушая его монотонный голос, который направлял их к расслаблению и самопознанию. Его методика вызывала смешанные реакции в обществе: одни считали его шарлатаном, другие — целителем.

Евгений Дубицкий перешёл из магов в писатели

Советский колдун Евгений Дубицкий отправлял работать своего двойника-фантома. Фото © Youtube / Издательство "ПЛАНЕТА МУЗЫКИ"

Евгений Дубицкий был неоднозначной фигурой "магического мира". Его странные методы вызывали кучу сомнений, но многие всё равно ему верили, правда недолго. Дубицкий говорил, что его пациенты могут вылечиться, если будут вызывать его двойника-фантома. Он и хворь снимет, и настроение поднимет. Сейчас советский маг-теоретик отложил фокусы и принялся писать романы. Кстати, теперь он обитает в деревне.

Григорий Грабовой и секрет молодости

Григорий Грабовой в СССР в начале нулевых пытался воскресить детей, погибших в Беслане. Фото © ТАСС / Наталья Колесникова

Григорий Грабовой обрёл популярность после громкого заявления, что может воскресить детей, погибших в Беслане. Тогда эта тема была животрепещущей, поэтому одни увидели в экстрасенсе наглого шарлатана, а другие — спасителя. Тем, кто попался на крючок и вступил в его "секту", Грабовой рассказывал о чудесном секрете молодости и долголетия, которым он обязательно поделится со своими последователями. Но делиться не пришлось — магия закончилась. Суд признал горе-волшебника виновным в мошенничестве. Григорий умудрился покинуть страну, но до сих пор скрывается, по слухам, в Сербии.

Зоя Реутт лечила прикосновением

Знаменитая советская знахарка Зоя Реутт лечила прикосновением. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Зою Реутт сложно назвать шарлатанкой, но доля сомнения в её способностях всё же остаётся. К ней стояли огромные очереди, а люди готовы были отдать последние деньги. Знахарка могла исцелить любую болезнь с помощью различных трав и простых прикосновений. Сеансы вдруг закончились, когда Зоя решила отказаться от магии. Такое решение она приняла из-за несчастий, которые начали с ней случаться: погибла мать, а у самой женщины нашли онкологию. Тогда целительница сказала: "Чудеса может делать только Бог. А мы, простые смертные, нет".

Советская ясновидящая Джуна

Знаменитая колдунья Джуна во времена СССР помогала КГБ. Фото © ТАСС / Владимир Яцин

Кто не знает о великой и загадочной советской гадалке? Настоящее имя экстрасенса — Евгения Давиташвили, но мир запомнил её как Джуну. Она восхищала своими знаниями и десятками запатентованных изобретений. Но больше всего Джуну ценили за её мистические способности. Экстрасенс могла предсказывать масштабные события: распад СССР, аварию в Чернобыле. Она часто помогала КГБ и не скрывала этого. Помимо соотечественников, за помощью к женщине-экстрасенсу во времена СССР обращались и известные люди из других стран: президенты, актёры, бизнесмены. После ужасной трагедии — гибели сына — Джуна закрылась в себе и уже никого не принимала. Скончалась ясновидящая в 2015 году.

Юрий Лонго — экстрасенс и актёр

Знаменитые колдуны СССР и новой России: Юрий Лонго. Фото © ТАСС / Антонов Алексей

Ох уж этот взгляд! Юрий Лонго буквально приковывал к экранам тысячи доверчивых зрителей. Именно по телевидению он проводил свои магические сеансы. Основные тематики: любовные привороты и разговоры с умершими. Лонго имел колоссальный успех и даже открыл несколько школ магии — в Москве, Европе и даже в Америке. Кажется, секрет его успеха заключался в прекрасном актёрском мастерстве и успешно пройденных курсах психологии.

Хотя существует много скептиков, относящихся к экстрасенсам с недоверием, исследования показывают, что некоторые люди действительно обладают необычными способностями восприятия. В конечном итоге верить в магию или нет — это вопрос личных убеждений. Ранее Life.ru рассказал о 10 загадочных историях, после которых любой поверит в мистику.

Авторы Дана Третьякова