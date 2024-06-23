Учёные рассчитали, сколько секунд после смерти продолжает "думать" мозг человека

Учёный из Нью-Йоркского университета Сэм Парниа рассказал, что после остановки сердца мозг человека продолжает работать ещё 20 секунд. Это также подтверждают слова людей, переживших клиническую смерть, о том, что в моменте они видели тёмный тоннель и яркий свет в нём.

Вместе с остановкой сердца кровь прекращает поступать в головной мозг. Далее кора головного мозга отмирает и ускользают последние осколки сознания. Поэтому люди часто не подают признаков жизни даже после успешных реанимационных манипуляций. Учёный Сэм Парниа недавно постановил, что, умерев, человек остаётся в сознании ещё 20 секунд. Об этом говорят электрические сигналы, поступающие от коры головного мозга.

По мнению специалиста, именно в этот временной отрезок человека можно вернуть к жизни. При этом он может ожить и в течение трёх-шести минут после наступления клинической смерти, но в этом случае велик риск нарушения функционирования центральной нервной системы. Так, человек может утратить возможность говорить, ходить или мыслить.