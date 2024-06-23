Учёные рассчитали, сколько секунд после смерти продолжает "думать" мозг человека
Учёный Парниа: Мозг испускает электрические сигналы после смерти ещё 20 секунд
Учёный из Нью-Йоркского университета Сэм Парниа рассказал, что после остановки сердца мозг человека продолжает работать ещё 20 секунд. Это также подтверждают слова людей, переживших клиническую смерть, о том, что в моменте они видели тёмный тоннель и яркий свет в нём.
Вместе с остановкой сердца кровь прекращает поступать в головной мозг. Далее кора головного мозга отмирает и ускользают последние осколки сознания. Поэтому люди часто не подают признаков жизни даже после успешных реанимационных манипуляций. Учёный Сэм Парниа недавно постановил, что, умерев, человек остаётся в сознании ещё 20 секунд. Об этом говорят электрические сигналы, поступающие от коры головного мозга.
По мнению специалиста, именно в этот временной отрезок человека можно вернуть к жизни. При этом он может ожить и в течение трёх-шести минут после наступления клинической смерти, но в этом случае велик риск нарушения функционирования центральной нервной системы. Так, человек может утратить возможность говорить, ходить или мыслить.
Ранее учёные из Стэнфордского университета рассказали, что при наступлении смерти организм теряет способности поочерёдно. Вначале исчезает чувство голода, а затем пропадают способность говорить и зрение. Дольше всего у умирающего сохраняется слух и осязание.
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