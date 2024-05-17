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17 мая, 16:48

Учёные выяснили, что испытывает человек перед смертью

MedicalXpress: Последней умирающий человек утрачивает возможность слышать

Умирая, люди утрачивают способности организма постепенно. Дольше всего остаётся возможность слышать. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на Стэнфордский университет.

Как выяснили учёные, организм теряет способности в определённом порядке. Исследования показали, что сначала у человека исчезает чувство голода, затем жажда, а после пропадают способность говорить и зрение. Дольше всего умирающий продолжает слышать и осязать окружающие предметы.

Кроме того, в Стэнфордском университете смогли развенчать миф о белом свете в конце туннеля. По данным учёных, это просто реакция мозга на резкое падение активности. В самый накалённый момент стимулируются различные участки полушарий, в том числе кора, что ведёт к более чёткому восприятию света.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что хрипы или бульканье умирающего человека никак не связаны со страданиями. По словам медиков, это обычное физиологическое явление. Такое происходит из-за скопления слюны, в то время как глотательные рефлексы покидают человека.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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