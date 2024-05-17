Учёные выяснили, что испытывает человек перед смертью

Умирая, люди утрачивают способности организма постепенно. Дольше всего остаётся возможность слышать. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на Стэнфордский университет.

Как выяснили учёные, организм теряет способности в определённом порядке. Исследования показали, что сначала у человека исчезает чувство голода, затем жажда, а после пропадают способность говорить и зрение. Дольше всего умирающий продолжает слышать и осязать окружающие предметы.

Кроме того, в Стэнфордском университете смогли развенчать миф о белом свете в конце туннеля. По данным учёных, это просто реакция мозга на резкое падение активности. В самый накалённый момент стимулируются различные участки полушарий, в том числе кора, что ведёт к более чёткому восприятию света.