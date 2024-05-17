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17 мая, 13:27

Медсестра развенчала пугающий миф о предсмертных хрипах

Медсестра Макфадден: Предсмертные хрипы вызывает не боль, а отключение рефлексов

Зачастую те, кто находится возле умирающего человека, слышат в его голосе хрипы или бульканье, из-за которых кажется, что он находится в предсмертной агонии. Однако, вопреки распространённому мнению, это естественное явление, никак не связанное со страданиями, рассказала медсестра Джули Макфадден, много лет проработавшая в хосписе.

Медицинской работнице по долгу службы приходилось много времени проводить возле смертельно больных пациентов. По её опыту, внезапные хрипы в дыхании пугают большинство людей, слышащих их в первый раз. На деле же бояться нечего, уверяет она в беседе с Daily Mail.

Хрипы возникают из-за того, что в горле скапливается слюна, объяснила Макфадден. При этом у пациентов при смерти перестают работать рефлексы, в том числе и глотательный. Поэтому дело вовсе не в болевых ощущениях в горле, а в избытке слюны в ротовой полости, которая мешает нормально говорить.

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Ранее врач-патологоанатом разоблачил миф о том, что медики его специализации работают только с мертвецами, проводя их вскрытие. На самом деле львиную долю их деятельности занимает диагностика живых пациентов. Именно задачей патологоанатомов является постановка диагнозов широкого спектра — от пневмонии до онкологии.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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