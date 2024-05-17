Медсестра развенчала пугающий миф о предсмертных хрипах

Зачастую те, кто находится возле умирающего человека, слышат в его голосе хрипы или бульканье, из-за которых кажется, что он находится в предсмертной агонии. Однако, вопреки распространённому мнению, это естественное явление, никак не связанное со страданиями, рассказала медсестра Джули Макфадден, много лет проработавшая в хосписе.

Медицинской работнице по долгу службы приходилось много времени проводить возле смертельно больных пациентов. По её опыту, внезапные хрипы в дыхании пугают большинство людей, слышащих их в первый раз. На деле же бояться нечего, уверяет она в беседе с Daily Mail.

Хрипы возникают из-за того, что в горле скапливается слюна, объяснила Макфадден. При этом у пациентов при смерти перестают работать рефлексы, в том числе и глотательный. Поэтому дело вовсе не в болевых ощущениях в горле, а в избытке слюны в ротовой полости, которая мешает нормально говорить.