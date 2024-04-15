Тоже спасают людей: Россиянам развенчали популярный миф о патологоанатомах

Некоторые считают, что врачи-патологоанатомы занимаются исключительно посмертными вскрытиями умерших, а ведь это совсем не так. Большую часть их работы (90%) составляет прижизненная диагностика. Именно эти специалисты ставят диагнозы — от пневмонии до онкологии. О своих нелёгких буднях рассказал заведующий патологоанатомическим отделением СПб ГБУЗ "Клиническая больница святителя Луки" Алексей Перемышленко.

Россиянам развенчали популярный миф о патологоанатомах. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Если речь идёт не об опухолевом материале, а о каких-то воспалительных заболеваниях, о специфических заболеваниях таких, как туберкулёз, саркоидоз, тогда перед морфологом ставится также верификация диагноза — какой воспалительный процесс, чтобы правильно назначить терапию, чтобы вылечить пациента", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова специалиста.

Сегодня в патологоанатомическом отделении больницы святителя Луки каждый день проводят порядка 300 анализов. Исследовать большие объёмы биопсий медикам помогает современное оборудование. В частности, в больнице есть уникальный аппарат, который может определить, совместим ли пациент и донор для трансплантации почки.