Учёные создали новый метод диагностики аппендицита у детей

Научные сотрудники из Университета Британской Колумбии смогли повысить эффективность диагностики аппендицита у несовершеннолетних. Как передаёт "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование учёных, это стало возможно благодаря анализу экспрессии четырёх генов в крови.

По данным специалистов, у детей чаще происходит воспаление слепой кишки (аппендикса). Из-за того что врачам приходится полагаться на неточные лабораторные диагностические системы и самооценку пациентом физических симптомов, медикам бывает трудно отличить простую форму этого заболевания от сложной.

Учёные провели исследование, в котором участвовали 70 пациентов в возрасте от пяти до 17 лет. Результаты наблюдений показали, что осложнённая форма этого недуга связана с активностью четырёх специфических генов. Благодаря новому анализу крови маркеры осложнённого аппендицита теперь можно выявлять с точностью до 85%, что, в свою очередь, помогает врачам увеличить эффективность и скорость диагностики и подбора лекарственных препаратов для лечения.