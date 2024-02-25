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25 февраля, 20:00

Учёные создали новый метод диагностики аппендицита у детей

Учёные: Анализ четырёх генов может повысить эффективность выявления аппендицита

Научные сотрудники из Университета Британской Колумбии смогли повысить эффективность диагностики аппендицита у несовершеннолетних. Как передаёт "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование учёных, это стало возможно благодаря анализу экспрессии четырёх генов в крови.

По данным специалистов, у детей чаще происходит воспаление слепой кишки (аппендикса). Из-за того

что врачам приходится полагаться на неточные лабораторные диагностические системы и самооценку пациентом физических симптомов, медикам бывает трудно отличить простую форму этого заболевания от сложной.

Учёные провели исследование, в котором участвовали 70 пациентов в возрасте от пяти до 17 лет. Результаты наблюдений показали, что осложнённая форма этого недуга связана с активностью четырёх специфических генов. Благодаря новому анализу крови маркеры осложнённого аппендицита теперь можно выявлять с точностью до 85%, что, в свою очередь, помогает врачам увеличить эффективность и скорость диагностики и подбора лекарственных препаратов для лечения.

Россиянам рассказали, под какие заболевания чаще всего маскируется аппендицит
Россиянам рассказали, под какие заболевания чаще всего маскируется аппендицит

Ранее Life.ru рассказывал, на какие симптомы у ребёнка необходимо обращать внимание при возникновении аппендицита. По словам некоторых специалистов, симптомы этого недуга могут маскироваться под проявление других заболеваний. Так, "гуляющие" болезненные ощущения легко спутать с почечными коликами.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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