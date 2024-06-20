Вскрытие мумифицированного волка провели учёные из лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Находке оказалось около 44 тысяч лет. Её обнаружили в 2021 году на глубине 40 метров в вечной мерзлоте на реке Тирехтях в Абыйском районе. Как сообщают в университете, это первая находка мумии взрослого хищника из позднего плейстоцена.

Российские учёные вскрыли единственную мумию волка в мире возрастом 44 тысячи лет. Видео © Телеканал "Звезда"

"Его желудок сохранился в изолированном виде, отсутствуют загрязнения, поэтому задача стоит нетривиальная. У нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы", — рассказал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов в эфире телеканала "Звезда".

Во время вскрытия учёные взяли пробы внутренних органов, чтобы сравнить, насколько у древних волков рацион был похож на нынешних. По словам исследователей, ведутся активные работы по изучению всех материалов, которые есть в их распоряжении.