Сигнал из прошлого: Учёные рассмотрели загадочные находки и нашли предупреждение человечеству По словам палеонтологов, в некоторых древних окаменелостях хранится информация, которую можно расценивать как предвестник глобального хаоса. 15 июня, 21:21 Учёные рассмотрели загадочные окаменелости и нашли в них предвестник глобальной катастрофы. Фото © Шедеврум

Обыкновенный мел, которым пишут на школьной доске, в основном состоит из раковин этих удивительных существ размером чаще всего с песчинку. Их ракушки состоят из карбоната кальция и имеют многочисленные отверстия, за что их обладателей и назвали дырочниками (или фораминиферами, что то же самое, только по-латыни). Занятно, что они не прячутся в этих панцирях, а, наоборот, держат их у себя внутри в качестве скелета.

Раковинное одноклеточное фораминифера под микроскопом. Фото © Wikipedia

Дырочники по сей день повсеместно распространены в морях и океанах, известно примерно 10 тысяч современных видов, а их бесчисленные ископаемые остатки, то есть те самые ракушки, говорят о том, что они на Земле обитают сотни миллионов лет. Их даже используют как индикатор возраста отложений, в которых их находят в окаменелом виде. Так вот, как пишут учёные в своей недавней работе, эти ракушки хранят память не только о том, когда именно они жили, но и о том, в каком состоянии тогда была окружающая среда.

Исследователи извлекли с глубин Атлантического и Тихого океанов образцы глубоководных отложений эпохи раннего эоцена, то есть возрастом около 50 миллионов лет. Тогда Земля была ещё непохожа на себя нынешнюю: в Антарктиде процветали тропические леса, а Индия только-только совершила своё великое путешествие с юга планеты и ударилась в Евразию, отчего и выросли Гималаи с Тибетом. В атмосфере было вдвое больше углекислого газа, чем сейчас, оттого и гораздо теплее, притом климат был более однородный, то есть не было нынешнего разительного отличия между экватором и полюсами. Вообще, как намекают учёные, погода тогда была довольно похожа на то, что нам обещают климатологи уже к концу этого столетия, если мы ничего не предпримем по поводу вредных выбросов.

И что примечательно: когда на планете теплее, в Мировом океане замедляется, слабеет перемешивание вод. А оно очень полезно: с поверхности поступает кислород, с глубины — разные питательные вещества. Если этого не будет, если вода будет застаиваться, в океане начнётся мор.

Так вот, из тех древних отложений извлекли крошечных окаменелых фораминифер и подвергли их ракушки подробнейшему химическому анализу. Дело в том, что, пока эти дырочники строили себе свои панцири, они естественным образом вбирали в них те элементы, которые тогда в океане находились. И эти элементы так и остались в ракушках навсегда и служат химическими древними письменами, которые можно прочесть и обдумать. А прежде всего учёных в этом смысле интересуют определённые изотопы углерода и кислорода, а именно углерод-13 и кислород-18.

Древние окаменелости фораминифер. Фото © Wikipedia / Wilson44691

Почему: когда на дне океана разлагаются отмершие организмы, в процессе гниения выделяется другой углерод — углерод-12, а 13-й изотоп входит в состав атмосферного углекислого газа. Значит, если вода долго застаивается, то накапливается 12-й углерод, а 13-й — не поступает. А с кислородом так: на суше живые существа предпочитают вдыхать более лёгкий и способный к взаимодействиям кислород-16, а тяжёлый кислород-18 игнорируют, поэтому в атмосфере его гораздо больше, чем в воде. Соответственно, если на дне океана его явно мало, значит, он сверху опять же не поступает. Таким образом, если в воде мало углерода-13 и кислорода-18, то вода "несвежая", циркуляция идёт плохо.

И в окаменелых ракушках определённого возраста, а именно приблизительно 51,5–52 миллиона лет, наблюдается заметное снижение этих "изотопов свежести". Это говорит о том, что в тот момент резко потеплело и океан от этой жары ослабел. По мнению учёных, это информация для очень серьёзных размышлений: Мировой океан в процессе активного движения своих вод мужественно забирает из атмосферы внушительную часть того беспорядка, который в ней устраивает человечество. Если он перестанет нас спасать, беспорядок превратится в катастрофу. Меж тем в Атлантическом океане уже фиксируют замедление течений.

Авторы Адель Романенкова