Марс атакует: Открыта неожиданная причина изменений климата на Земле Анализ глубоководных пород и сопоставление орбит двух планет приводят учёных к выводу, что Красная планета регулярно устраивает в земных океанах гигантские водовороты. 15 марта, 21:35 Обнаружено скрытое влияние Марса на климат Земли. Обложка © Freepik

Нам хорошо известно, как Луна своим притяжением чуть приподнимает Мировой океан, благодаря чему по мере поворачивания Земли вокруг своей оси в той или иной её части ежедневно возникает сначала прилив, потом отлив. Это один из самых ярких и понятных примеров нашей взаимосвязи с космосом. Но, оказывается, земная гидросфера и вообще вся климатическая машина нашей планеты чувствительны не только к влиянию естественного спутника Земли, но и вообще в той или иной степени ко всему происходящему в Солнечной системе.

Недавно геологи решили заняться вопросом о том, как океан реагирует на изменения климата, и пришли к совершенно удивительным выводам. Они изучили образцы отложений, извлечённые из почти трёх сотен скважин, которые пробурили на океанском дне по всему миру. В итоге удалось по сути восстановить события в Мировом океане за последние примерно 70 миллионов лет. Что же обнаружилось: в этих отложениях прослеживаются одни и те же изменения, которые как по часам повторяются каждые 2,4 миллиона лет. В чём они заключаются: что-то регулярно вымывает определённые осадочные породы. То есть покой океанских глубин регулярно нарушает какой-то очень мощный поток. Учёные считают, что в океане периодически усиливается перемешивание водных масс и даже возникает целый водоворот, который опускается до самого дна. А это явное проявление климатических изменений, а именно похолодания после заметно более тёплого периода. И, когда стали выяснять возможные причины этих изменений, обнаружили нечто неожиданное: похоже, это происходит из-за гравитационного взаимодействия Земли и Марса.

Дело в том, что вся текущая ситуация в Солнечной системе только кажется нам неизменной и стабильной, а на самом деле в больших временных масштабах из-за взаимного влияния небесных тел что-то постоянно меняется. К примеру, овал довольно-таки вытянутой орбиты Меркурия с каждым его новым оборотом вокруг Солнца чуть сдвигается против часовой стрелки вот таким образом. Полный круг это смещение совершает за 260 тысяч лет.

Прецессия орбиты Меркурия. Фото © Wikipedia / WillowW.

У Марса орбита гораздо менее вытянутая, а у Земли и вовсе почти круглая, но всё-таки тоже не совсем идеально, то есть формально в обоих случаях это тоже эллипсы. И эти эллипсы тоже не всё время сориентированы одинаково, они тоже смещаются. Так вот, как рассказали исследователи, каждые 2,4 миллиона лет орбиты Земли и Марса выстраиваются по отношению друг к другу так, что создают так называемый гравитационный резонанс: их взаимное влияние усиливается. И влияние Марса на Землю в этот момент таково, что Красная планета своим притяжением видоизменяет, вытягивает орбиту Земли. Как следствие, точка максимального приближения нашей планеты к Солнцу (перигелий) смещается в сторону светила. Проще говоря, Земля начинает ближе к нему подлетать. Конечно, это влияет на климат. А потом взаимное расположение орбит Земли и Марса снова меняется, и ситуация возвращается "на круги своя". И так бесконечно. А ведь на первый взгляд трудно себе представить, что геологам и даже климатологам может понадобиться знание астрономии. Теперь она уже не кажется такой уж отвлечённой и далёкой от нашей повседневной жизни.

Авторы Адель Романенкова